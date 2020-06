Wichtiger Akteur der Bildungspolitik in Mannheim

Leiter eines großen Gymnasiums zu sein, das ist schon zu normalen Zeiten nicht einfach. Mit Corona wird es zur Herausforderung: Abitur mit Abstandsregelung und Maskengebot, Verzicht auf Veranstaltungen wie Schulfest oder Abifete. Und so gibt es denn auch an diesem Montag im Moll-Gymnasium im Niederfeld keine Gratulationskur, obwohl der Mann, der im 19. Jahr an seiner Spitze steht, runden Geburtstag feiert: Gerhard Weber wird 65 Jahre alt.

Doch wenig Aufhebens von sich selbst zu machen, das kommt dem im schwäbischen Pietismus aufgewachsenen Jubilar entgegen – obwohl oder gerade, weil ihm nie etwas geschenkt wird, sondern er sich alles selbst hart erarbeitet. Die Karriere als promovierter Gymnasialdirektor ist ihm nicht in die Wiege gelegt, als er 1955 in Ludwigsburg das Licht der Welt erblickt. Der Vater ist Kriegsinvalide. Trotz guter Leistungen sowie Empfehlungen seiner Lehrer ist ein Gymnasiumsbesuch für den begabten Jungen nicht finanzierbar. Erst nach der Mittleren Reife wird der Übergang von der Real- auf die Oberschule mit Abitur möglich.

Auf Umwegen zum Lehrerberuf

Geprägt von beeindruckenden Pädagogen, will Weber selbst Lehrer werden. Doch wieder macht das Schicksal es ihm nicht einfach: Nach Studium der Germanistik und Geschichte findet er trotz sehr guten Zweiten Staatsexamens aufgrund der damals restriktiven Personalpolitik des Landes im Schuldienst keine Anstellung. Aus der Not eine Tugend machend, beginnt er eine Karriere bei einem renommierten Schulbuchverlag. Als dieser seine Zentrale nach Berlin verlegt, will Weber, inzwischen in Mannheim heimisch, nicht mit. Er bewirbt sich erneut für den Schuldienst und wird dank geänderter Rahmenbedingungen 1992 eingestellt. 1998 kommt er ans Carl-Benz-Gymnasium nach Ladenburg.

Als 2002 durch den Ruhestand von Klaus Fritz die Spitze des Moll frei wird, tritt er dessen Nachfolge an. Geprägt wird seine Amtszeit durch die Einführung von G 8 mit allen pädagogischen, logistischen und baulichen Herausforderungen. Ausdruck seines Ansehens wird die Berufung zum Geschäftsführenden Direktor der Mannheimer Gymnasien.

Als solcher ist er ein wichtiger Akteur in der Bildungspolitik der Stadt. Seiner Liebe zur Geschichte bleibt er treu, promoviert im Alter von 55 Jahren über den Wehrmachtsgeneral Hellmuth Felmy, Vater des Schauspielers Hansjörg Felmy („Tatort“-Kommissar Haferkamp).

Weitere Buchpläne liegen in der Schublade, müssen aber wohl warten. Um die Sanierung der Schule bis zum Ende zu begleiten, entscheidet er bereits vor Corona, noch ein Jahr dranzuhängen; angesichts von Corona wird diese Kontinuität für die 780 Schüler noch wichtiger. Weber fühlt sich fit: Schüler begegnen ihm denn auch auf dem Rad an der Bergstraße und in den Alpen.

