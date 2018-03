„Wichtiger Beitrag zur Aufklärung“

Anzeige

Ein Fußgänger hatte den leblosen Körper des Mädchens am 12. Januar in einem Weiher im Süden Mannheims entdeckt. Den Ermittlungen zufolge lag die Leiche bereits einige Tage in dem See. Bei der Geburt habe das hellhäutige Kind gelebt, hieß es. Zur Todesursache machte die Polizei keine Angaben, die Ermittler gehen aber von einer Straftat aus. Möglich sei auch, dass sich die Mutter des Kindes in einer Ausnahmesituation befinde und Hilfe braucht. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621/1744444.

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.03.2018