Wichtiger Dienst ohne Weihe

Kommt denn da kein Pfarrer auf den Friedhof? An diese Frage hat sich Daniela Götz gewöhnt. „Dann erkläre ich, dass mich der Bischof beauftragt hat“, sagt sie. Denn in der Tat lässt es die Erzdiözese Freiburg jetzt zu, dass Laien den sogenannten Begräbnisdienst leisten. Die 67-jährige Feudenheimerin ist die Erste in Mannheim, die diese Aufgabe übernommen hat – ehrenamtlich.

Daniel Kunz, der Pfarrer der Seelsorgeeinheit Maria Magdalena, ist ihr dankbar dafür. In der gesamten katholischen Seelsorgeeinheit, die Feudenheim, Käfertal, Vogelstang, Wallstadt. Straßenheim sowie Ilvesheim umfasst, wird Götz eingesetzt – seit Sommer bereits sieben mal. Das Angebot der Erzdiözese, das es schon viele Jahre gibt, sei eine Reaktion auf den Priestermangel, so Kunz. Dabei räumt er ein, dass die Gläubigen erst „lernen müssen“, dass da plötzlich jemand am Grab stehe, der nicht geweiht wurde. Doch zulässig ist es.

Menschen begleiten

Die Ehrenamtlichen verrichten – theologisch gesehen – das siebte Werk der Barmherzigkeit, sprich Tote zu begraben. Wenn Daniela Götz vom Pfarramt informiert wird, eine Beerdigung übernimmt und sich dann bei den Angehörigen meldet, erlebt sie zwar „anfangs schon auch mal Zweifel und Skepsis“, weshalb da kein Geistlicher anrufe. „Aber Ablehnung habe ich noch nie gespürt“, betont sie. Und ganz schnell schlügen anfängliche Fragen und Zweifel in Dankbarkeit um: „Die Leute sind dankbar, wenn jemand den letzten Weg mitgeht!“, so Götz.

Sie war lange Lehrerin auch für Religion an der Humboldt-Realschule, zuletzt bis Sommer 2018 Rektorin der Marie-Curie- Realschule in der Neckarstadt. Noch vor der Pensionierung meldete sie sich, um eine Zusatzausbildung als Notfallseelsorgerin zu absolvieren. Im vergangenen Jahr wurde sie offiziell in dieses Amt eingeführt. Da habe sie bereits „viele extreme Situationen erlebt“ – Betroffene oder Angehörige nach Unfällen und Unglücksfällen begleitet sowie der Polizei geholfen, Todesnachrichten an Hinterbliebene zu überbringen. „Nach der ersten Schocksituation den Menschen helfen, ihr Leben wieder in die eigene Hand zu nehmen“, so beschreibt sie diesen ja oft als „Erste Hilfe für die Seele“ beschriebenen Dienst.

„Die Begleitung von Menschen in Extremsituationen“ – das ist nach Ansicht von Daniela Götz eine wichtige Aufgabe der Kirche. „Es gibt ja oft – nicht ganz unberechtigte – Kritik an der Kirche, aber an den Eckpunkten des Lebens muss sie einfach da sein“, betont sie: „Und auch viele Leute, die sonst nichts mehr mit dem Glauben anfangen können, wünschen sich eben ein kirchliches Begräbnis“, weiß sie.

Das Personal dafür ist indes knapp – den Katholiken fehlen Priester. Und auch wenn inzwischen Diakone oder Pastoralreferenten ebenso Beerdigungen vornehmen, so brauchen sie doch Verstärkung. Daher bietet die Erzdiözese Freiburg Laien den Kurs „Liturgie des Abschieds“. Die Ehrenamtlichen lernen, Schmerz und Trauer zu teilen, Hinterbliebene aufzurichten und zu trösten, Glaube und Hoffnung zu vermitteln, mit Einfühlungsvermögen die Liturgie vorzubereiten und dann zu gestalten.

Götz las davon in der Bistumszeitung „Konradsblatt“ – und meldete sich sofort an. „Die Auseinandersetzung mit der Theologie hat mich schon immer interessiert“, kommentiert sie den Kurs. Sie hat ihn mit 13 anderen Frauen und Männern aus der Erzdiözese im Juli absolviert, dann ihre Beauftragung durch den Bischof erhalten – wegen der Corona-Pandemie allerdings ohne großen Einführungsgottesdienst.

Frauen sichtbar machen

Ältere, kranke Menschen musste sie ebenso schon bestatten wie einen noch relativ jungen, schwer erkrankten Behinderten. Einerseits sei es schlimm, mit Eltern am Grab ihres Kindes zu stehen. Hier habe sie aber auch Erleichterung gespürt, dass dieser Mensch gehen durfte, weil die Eltern fürchteten, sich im hohen Alter nicht mehr selbst um ihn kümmern zu können. Stets versucht sie, in intensiven Gespräche mit den Angehörigen viel über den Verstorbenen zu erfahren und danach dann ihre Predigt auszurichten. Wer sich einbringen wolle, etwa bei der Auswahl der Lieder, dürfe das natürlich gerne.

„Beerdigungsliturgin“ nennt sie sich offiziell, wenn sie ihren weißen Talar überzieht, mit dem sie dann am Grab steht – freilich ohne Stola, denn die ist ja allein geweihten Männern vorbehalten. „Es ist eine Tätigkeit, die gut für mich passt“, sagt sie zufrieden. „Ich kann Menschen helfen – und sie geben einem dafür auch ganz viel zurück“, so Götz zufrieden. Und zudem, so ergänzt sie, helfe das auch „ein bisschen, mehr Frauen in der Kirche sichtbar zu machen“.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.11.2020