Wichtiger Ratgeber und Spender

Multitalent, Manager, Mutmacher, Mäzen, Mittler, ja einfach: Mannheimer – so hat Oberbürgermeister Peter Kurz im Juni 2014 Manfred Fuchs charakterisiert. Da überreichte er ihm bei einem Festakt im Rosengarten die höchste Auszeichnung der Stadt – die Ehrenbürgerwürde.

„Allein in dieser Funktion hat er geholfen, das Vermögen der Stadt zu mehren“, erinnerte der OB an die Mitgliedschaft von Fuchs im MVV-Aufsichtsrat von 1999 bis 2011, also besonders während des Börsengangs. Als Unternehmer stehe Fuchs für eine „Perle unseres Wirtschaftsstandorts“, wo er stets soziale Verantwortung beweise sowie seine „außerordentlich breite Kompetenz“ in den Dienst des Gemeinwohls stelle. Fuchs sei „das Ideal eines weltoffen und sozial denkenden und handelnden Bürgers“.

Fuchs hat sich immer am Vorbild des ehrbaren Kaufmanns orientiert, sich aus Liebe zu seiner Heimatstadt engagiert – aber ebenso um den Standort für seine Firma, für die Gewinnung von Mitarbeitern attraktiv zu machen. Sich in die Gesellschaft einzubringen, ihr nach dem Verfassungsprinzip „Eigentum verpflichtet“ etwas vom eigenen Erfolg zurückzugeben – das alles lebt er auf vorbildliche Weise vor.

Auch in Speyer und Stuttgart

So stand er lange als Erster Vizepräsident mit an der Spitze der Industrie- und Handelskammer (IHK), kämpfte als Vorstandsmitglied des Mineralölwirtschaftsverbandes für seine Branche, trieb (trotz mancher Widerstände) als Mitglied und später Vorsitzender des Universitätsrats den Umbau der Mannheimer Schlosshochschule voran, war Aufsichtsratsmitglied sowie Vorsitzender des Bilanzprüfungsausschusses des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit sowie Vorsitzender des Aufsichtsrats der Orthopädischen Universitätsklinik Heidelberg.

Ob als Vorsitzender des Vorstands der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer, an der Spitze des Freundeskreises des Technoseums, des Beirats der Freunde und Förderer des Nationaltheaters, beim Förderkreis Wissenschaft und Praxis am ZEW, beim Herrenhaus Edenkoben, dem Skulpturenpark Heidelberg sowie als Vorsitzender des Fördervereins Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart – Fuchs bringt seinen Sachverstand ein, nutzt sein hohes Ansehen zur Sponsorengewinnung und leistet auch stets namhafte persönliche Spenden. pwr

