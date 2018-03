Wichtiger Schritt zur Integration

Gute Stimmung bei der Einbürgerungsfeier in Mannheims „guter Stube“, im Rittersaal des Kurfürstlichen Schlosses. © Rittelmann

Mannheim.Die meisten kennen Diego Elola wahrscheinlich aus dem Gottesdienst – oder aus dem Internet. Denn der Priester der katholischen Jesuitenkirche macht seit einiger Zeit als „Facebook-Pfarrer“ von sich reden, der in den sozialen Medien besonders präsent ist (wir berichteten). Eigentlich ist Diego Elola Argentinier, ein Latino also. Seit letztem Jahr aber ist er offiziell auch Deutscher. So wie 995

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3894 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.02.2018