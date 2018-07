Anzeige

Heftigen Widerstand gegen Polizeibeamte hat ein 25-jähriger Mann am Samstag bei einer Kontrolle in der Dammstraße in der Neckarstadt-West geleistet. Der 25-Jährige und ein unbekannter Begleiter hielten sich am Neckarufer auf und flüchteten, als sie eine Polizeistreife sahen. Die Beamten konnten den 25-Jährigen in der Dammstraße einholen und festhalten, zuvor soll er nach Zeugenangaben unterwegs etwas weggeworfen haben. Da er sich weigerte, sich auszuweisen, wurde er durchsucht. Dabei setzte er sich zur Wehr und schlug mehrfach gegen die Polizisten. Unter Einsatz von Pfefferspray konnte er nach Polizeiangaben schließlich überwältigt und festgenommen werden. Die beiden Beamten wurden leicht verletzt. Beim Absuchen des Fluchtwegs wurde nichts gefunden. has/pol