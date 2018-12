Wie der junge Hape Kerkeling an die frische Luft kam

Die Biografie schaffte es auf Platz eins der Bestsellerliste des „Spiegel“. Seit 25. Dezember ist auch die Verfilmung des neuesten Werks von Hans-Peter Wilhelm – genannt: Hape – Kerkeling auf den Kinoleinwänden der Region zu sehen. In „Der Junge muss an die frische Luft“, eindringlich und mit viel Herz erzählt, spielt Julius Weckauf (Bild) den jungen Kerkeling, der in dem Film Kindheitserinnerungen verarbeitet. Schon der Jakobsweg-Pilgerbericht „Ich bin dann mal weg“ aus dem Jahr 2006 feierte Erfolge in den Filmsälen. Verantwortet wird die UFA-Fiction-Produktion übrigens vom Mannheimer Nico Hofmann, Regie führte Oscar-Preisträgerin Caroline Link. red/lok (Bild: Warner Bros. Entertainment/dpa)

