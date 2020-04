Wie gemalt und dennoch fotografiert

Manche Kunstwerke überdauern eine kleine Ewigkeit, andere sind als flüchtige Momentaufnahme konzipiert. Beide Varianten treffen für das „Abendmahl“ zu. Die jeweiligen Entstehungsorte könnten unterschiedlicher nicht sein: eine Kirche in Mailand, ein Hotel in Mannheim. Und dazwischen liegen mehr als viereinhalb Jahrhunderte. Aber der Reihe nach!

Als Leonardo da Vinci in der Dominikanerkirche „Santa Maria delle Grazie“ jene Szene des letzten Abendmahls gestaltet, in der Jesus mit seinen Aposteln in Jerusalem vor seiner Kreuzigung zusammensitzt und verkündet, dass er verraten werden wird, da neigt sich das 15. Jahrhundert dem Ende zu. Während sich das blühende Mailand einer bewegten Geschichte mit vorchristlichen Wurzeln zu rühmen vermag, existiert am Zusammenfluss von Rhein und Neckar noch gar keine Stadt.

Hotelzimmer als Studio

Im 362. Jahr nach der Gründung Mannheims wird ein Friseur und Maskenbildner, der (schon von Geburt an und nicht etwa als Künstlerbezeichnung) den vielsagenden Namen Friedrich Schiller trägt, einen kühnen Plan entwickeln: nämlich das legendäre Fresko des Universalgenies da Vinci mit lebenden Personen detailgetreu nachzustellen – und zwar in einem dafür eigens hergerichteten Raum des Traditionshotels Wartburg im Quadrat F 4. Man schreibt das Jahr 1968.

Überliefert ist, dass der damalige Modellsalon Horst Röhrig die Gewänder nachschneidert, der Grafikdesigner Carl Heinz Baier neben seiner fachlichen Funktion die Rolle des Judas mimt, Ideengeber und „Regisseur“ Friedrich Schiller die Masken ausführt, Werner Neumann, die wie gemalt wirkende „Reality-Show“ (wie es heute heißen würde) fotografiert, der ortsansässige Filmemacher Eberhard Fingado das Ganze dokumentiert. Und „MM“-Leser Ottokar Charly Braun, leidenschaftlicher Kunst-Fotograf, verdanken wir eine Reproduktion der vor 52 Jahren nachgestellten Bibel-Szene als Hommage an den begnadeten Maler Leonardo da Vinci. Unlängst ist der pensionierte Fingado-Mitarbeiter über verschlungene Wege an eine Ablichtung des einstigen Originalfotos gekommen.

Übrigens hat der frühere „MM“-Kulturredakteur Joachim Hemmerle in seinem Buch „Wenn Quadrate Kreise ziehen“ jenem Friedrich Schiller – also nicht dem Dichter, dessen „Räuber“-Uraufführung in Mannheim bejubelt wurde, sondern dem (1996 verstorbenen) Maskenbildner – ein ganzes Kapitel gewidmet. Und darin ist nachzulesen, dass der Kreativ-Handwerker mit Schminke und Mastix-Hautkleber zum Anbringen von Bärten, falschen Haaren, aber auch Glatzen einst lokale Berühmtheit erlangte, weil er Berühmtheiten verblüffend echt nachzugestalten vermochte. Beispielsweise Jesus und seine 13 Jünger beim letzten Abendmahl nach der weltberühmten Vorlage von Leonardo da Vinci.

