Wie hältst Du es mit den Eltern?

Eine Spielplatzszene: Ein achtjähriger Steppke ruft einem etwa 40-jährigen Mann am Rand zu: „Hey, Andy, bring mir mal den Ball“. Der Mann, offensichtlich der Vater, springt auf, um dem Wunsch zu entsprechen. Die Reaktion des Kindes: kein Lächeln, kein Dank.

Ich beobachte die Szene und denke mir, nie hätte ich mir als Kind einen so kumpelhaften Umgang mit meinem Vater erlaubt. Ist es im Zeitalter antiautoritärer Erziehung akzeptabel, wenn Junge und Alte so wenig wie möglich Distanz wahren?

Ich denke weiter, denke über die alternde Gesellschaft nach, frage mich, wie dieser Junge einmal seinem alten, vielleicht gebrechlichen Vater begegnen wird. Wo und wie lernt er, dass dieser auf Zuruf gehorsame Vater auch einen Erziehungsauftrag ihm gegenüber hat, ihm auch Grenzen setzen, manchmal unangenehme Weisungen geben muss? Warum sollte er einmal seinem Kumpel-Vater in dessen betagten Jahren Zuwendung und Hilfe zukommen lassen?

Natürlich denke ich bei diesen Fragen an das Elterngebot aus den Zehn Geboten: „Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass dir’s wohlgehe und du lange lebest auf Erden.“

Dieses Gebot wurde früher oft missbraucht. Kinder sind damit zum von Gott gebotenen Gehorsam den Eltern gegenüber angehalten worden. Dass diese Zeit (hoffentlich) vorbei ist, ist gut. Aber eigentlich ist allen klar, dass dieses Gebot nie gehorsame Kinder im Blick hatte. Vielmehr ging es darum, menschenwürdiges Leben für alte, arbeitsunfähige Eltern zu sichern, das Verhältnis zwischen den Generationen zukunftsfest zu machen.

Auch ein zweites Missverständnis des vierten Gebots muss hier ausgeräumt werden. ‚Eltern ehren’ ist nicht gleichzusetzen mit ‚Eltern lieben’. Angesprochen sind die erwachsenen Kinder, die den alten Eltern gegenüber Respekt zeigen sollen. Die sie darin ehren, dass sie sich auch im Alter um sie sorgen. ’Ehren’ meint also eine respektvolle Altersversorgung. Möglicherweise ist ein Kind nach vielen nicht so erfreulichen Kindheitserfahrungen nicht fähig, Mutter oder Vater zu lieben, aber Ehre gebührt ihnen allemal. Gibt es doch im Blick auf das Leben, das ich durch sie habe, genug Gründe, ihnen dankbar zu sein.

So weit so gut, doch die Einhaltung des vierten Gebots steht heute vor neuer Herausforderung. Die Zahl alter Menschen steigt rasant. Ihnen steht eine abnehmende Zahl junger gegenüber.

Können unter diesen Voraussetzungen alte Menschen noch zu ihrem Recht kommen? Leben sie nicht vermehrt auf Kosten der jüngeren Generation, die die Last der Versorgung kaum mehr zu tragen vermag?

Wiederum ist das Gebot menschlich auszulegen. So wie nicht verlangt wird, die Eltern zu lieben, sondern sie zu ehren, so kann ‚ehren’ nicht bedeuten, mich als Junger mit meinen eigenen Bedürfnissen selbst zu verleugnen. Klar ist, alte Menschen haben ein Recht auf ein würdiges Alter, aber sie sind auch angehalten, für dieses Alter Vorsorge zu treffen, damit die nächste Generation nicht alle Lasten schultern muss. Zumal nicht wenige alte Menschen einst bewusst auf Kinder verzichtet haben. Dafür muss die Politik sorgen. Aber klar ist auch, allen Alten steht im Sinne des vierten Gebots ein menschenwürdiges Leben zu, das Vereinsamung und Vernachlässigung ausschließt. Ob es uns allen in Zukunft ’wohl geht’, hängt davon ab, dass wir die ’Eltern ehren’.

Albrecht Lohrbächer,

Weinheim

