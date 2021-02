Wie ist die Situation an den Schulen?

Wie lange die Schulen zu bleiben, ist weiter offen. Sind sie vorbereitet, wenn der Präsenzunterricht wieder beginnt? Und wie geht es dann weiter? „Diese Fragen treiben die Eltern um“, sagt Sabine Leber-Hoischen, die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Bildung (AfB) in der SPD Mannheim. „Eigentlich erlaubt die Infektionslage keine frühe Öffnung, die Gefahren aus den Mutationen sind unklar“, meint sie. Die „widersprüchlichen Signale“ der Landesregierung verunsicherten alle Beteiligten, so Leber-Hoischen. Umso wichtiger sei es jetzt, Konzepte für die Zukunft zu entwickeln.

Vor diesem Hintergrund will die AfB wissen, wo genau die Probleme liegen. Sie hat deshalb eine Umfrage gestartet. „Uns interessiert, welche Erfahrungen die Eltern und Kinder in den letzten Monaten im Online-Unterricht gemacht und wie sie den Präsenzunterricht unter Coronabedingungen gemeistert haben“, schreibt die Mannheimer AfB. Die so gesammelten Erfahrungen „sollen dabei helfen, das Bildungssystem in Zukunft krisensicher zu gestalten und mit dem entgangenen Schulstoff umzugehen.“ Jeder kann sich an der anonymen Umfrage mit gut 35 Fragen zu Präsenz- und digitalem Unterricht beteiligen. bhr

