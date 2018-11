Viele Jungen tun sich in der Schule schwerer als Mädchen – davon ist Diplom-Pädagoge und Buchautor Reinhard Winter überzeugt. Deshalb möchte er in einem Vortrag am Donnerstag, 8. November, 19.30 Uhr, im Dalberghaus der Stadtbibliothek (N 3, 4, Dalbergsaal) darauf eingehen, „wie Jungen die Schule schaffen“. Laut Stadtverwaltung „erklärt der Experte mögliche Ursachen für Jungenprobleme in der Schule und zeigt Lösungen auf. Die Rolle der Eltern steht dabei im Mittelpunkt.“ Eintrittskarten kosten vier Euro, erhältlich sind sie in der Zentralbibliothek in N 1 oder in der Kinder- und Jugendbibliothek im Dalberghaus. Weitere Informationen unter Telefon 0621/29 389 35 oder per E-Mail an stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de. bhr

