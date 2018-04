Wie kann man die Stammkunden halten ?

Anzeige

„Die Ersatzspielstätten werden ausreichend Platzkapazität haben, um die Abos weiter zu führen“: Mit diesen Worten beruhigen die Mitarbeiter des Abobüros derzeit verunsicherte Kunden. Es werde auch „angestrebt“, dass sie weiter mit den Bussen des Regionalabos zu erreichen sind, es genug Parkplätze und Nahverkehrsanbindungen gibt.

Dennoch ist der Intendanz klar, dass es schwer werden kann, das Publikum zu halten. Man wolle versuchen, „durch Informationsschreiben über die Sanierungsarbeiten so viele Stammkunden wie möglich“ dafür zu begeistern, die Umbauzeit als Möglichkeit zu begreifen, „die bekannten und beliebten Darsteller aus den Ensembles mit in die Ausweichspielstätten zu begleiten“, so die Intendanz gegenüber dem Kulturausschuss des Gemeinderats. Wer dem Haus während der Sanierungsphase als Abonnent die Treue halte, werde danach bei der Platzvergabe bevorzugt behandelt. „Bei anderen Theatersanierungen hat es sich erwiesen, dass damit treue Besucher für einen überschaubaren Zeitraum auch bereit sind, Kompromisse hinsichtlich des Besucherkomforts einzugehen.“ Wer aus Alters- oder Mobilitätsgründen nicht für Ausweichspielstätten gewonnen werden könne, den werde man danach gezielt ansprechen und versuchen, ihn zurückzugewinnen.

„Aus der Erfahrung von anderen Theatern, die saniert wurden, ergeben sich während der Sanierungsphase in Ausweichspielstätten vielfältige Möglichkeiten, neues Publikum zum ersten Mal zu erreichen“, glaubt die Intendanz. Das sei ein zusätzliches Potenzial an „zukünftigen Stammkunden“. Zahlen dazu liegen indes nicht vor. pwr