Wie Kurz und Löbel für den Zuschuss kämpften

Hoffnung auf das Land

Zudem weiß Grütters, dass das Thema Mannheim nicht nur auf ihrem Tisch liegt. Löbel ging nach seiner Wahl in den Bundestag bewusst in den Ausschuss für Kultur und Medien, also in das parlamentarische Gremium, das direkt Grütters kontrolliert. Da ist er Berichterstatter für Kultur- und Kreativwirtschaft. Und obwohl erst seit Herbst im Bundestag, hat Löbel bereits die Probleme des Nationaltheaters immer mal wieder bei Kollegen oder deren Mitarbeitern angesprochen. Er ist oft präsent, durfte schon vier Mal im Plenum sprechen, ist als ehemaliger Landesvorsitzender der Jungen Union obendrein gut vernetzt – das nützt, auch parteiübergreifend.

Daher absolviert die Mannheimer Delegation an dem 7. Juni außer bei Grütters noch weitere Termine – bei den für den Etat von Grütters zuständigen Abgeordneten von CDU und SPD. Dabei hilft auch ein Zufall: die Eltern von Patricia Lipps (CDU) aus dem Wahlkreis hessischer Odenwald, im Haushaltausschuss zuständig für den Grütters-Etat, kommen aus Wallstadt. Daher kennt sie das Nationaltheater. Genau ihr Gremium ist es, das gestern für die Förderung grünes Licht gibt, womit die Parlamentarier von SPD und CDU Grütters’ Etatentwurf ändern.

Grütters wird noch von einer anderen Seite auf das Thema angesprochen. Vor ein paar Wochen trifft sie zum Frühstück Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Auch er trägt ihr vor, dass Mannheim ein Sonderfall ist. Er drängt Grütters, sich nicht gegen eine Förderung zu sperren. Das kündigt er bereits bei der Maimarkt-Eröffnung im Festzelt an: „Der soll auch mal was für die Kultur tun!“, sagt er Richtung Bund. Später sagt Kretschmann: „Wir denken angestrengt nach und schauen, was wir tun können.“ Schließlich stelle das Nationaltheater „Nationales Kulturerbe aus der Hochkulturzeit der deutschen Länder“ dar.

Eigentlich finanziert das Land nur Sanierungen seiner beiden Staatstheater Karlsruhe und Stuttgart, wohin in den nächsten Jahren eine Milliarde Euro fließen wird. Wenn aber der Bund die Sonderrolle des Mannheimer Theaters anerkennt, dann ist auch das Land am Zug – so hofft man nun in Mannheim.

