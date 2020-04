Wie lernt man richtig?

Monika Undorf hat sich viele Gedanken darüber gemacht, warum Menschen Produktmerkmale im Kopf behalten. Ob Alu-Folie hitzebeständig ist. Oder ein Smartphone eine ganz bestimmte Kamera besitzt. Die Psychologin hat eine Studie dazu vorbereitet und Studenten gefunden, die sich am Bildschirm in ihrem Labor durch verschiedene Aufgaben klicken. Mitte März wollte die Lernforscherin mit ihrer Studie beginnen – doch dann drückte die Uni Mannheim wegen der Corona-Krise die Pause-Taste. Die Mitarbeiter zogen sich ins Homeoffice zurück. Der Laborbetrieb: eingestellt.

„Wir standen schon in den Startlöchern, auch das Desinfektionsmittel war gerichtet. Aber es wäre einfach nicht verantwortungsbewusst gewesen“, sagt Undorf. Seit 2017 leitet sie eine Nachwuchsgruppe, die sich damit beschäftigt, wie Menschen bestimmte Dinge lernen. Welche Strategien besonders dabei helfen, Neues im Gedächtnis zu speichern – und welche nicht. Damit, wie gut Menschen ihren eigenen Lernfortschritt einschätzen können. Dafür erhält sie mit dem Heinz-Maier-Leibnitz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und des Bundesbildungsministeriums einen der wichtigsten Preise für Nachwuchswissenschaftler.

„Ich bin gegen Ende meines Studiums über das Thema gestolpert und habe dann meine Doktorarbeit darüber geschrieben“, sagt Monika Undorf. Die Lernforscherin faszinierte, wie leistungsfähig unser Erinnerungsvermögen ist, wie viele Fakten, Erlebnisse und Wissen über die Welt es speichern kann. „Das liegt nicht nur an der Architektur unseres Gedächtnisses, sondern auch daran, wie geschickt wir damit umgehen. So kann jemand, der seine Schwierigkeiten damit hat, sich an Dinge zu erinnern, mit guten Lernstrategien sehr weit kommen.“

Schriftgröße ohne Auswirkung

Ein Beispiel: Beim Vokabellernen konzentrieren sich die meisten Lerner darauf, ein Wort wieder und wieder zu lesen. Wer dagegen versucht, sich spontan an das Wort zu erinnern, lernt es schneller und besser. „Das ist mühsamer, weil man darauf gestoßen wird, was noch nicht klappt. Aber Lernmethoden, die sich am leichtesten anfühlen, sind längst nicht am effektivsten“, sagt Undorf, die mit ihrem Team daran arbeitet, möglichst nachhaltige Merk- und Lernstrategien zu erarbeiten.

Bis zu 1200 Probanden durchlaufen jährlich ihre Tests. Zuletzt untersuchte die Lernforscherin, wie gut Infos in größeren Schriftgrößen gelernt werden. Das Ergebnis: Die Schriftgröße macht keinen Unterschied, wie gut Menschen sich Dinge merken können. Undorf betrachtet dabei schwerpunktmäßig das Verhalten von Menschen. Gemeinsam mit Kollegen anderer Hochschulen hat sie aber auch schon untersucht, wie Lernen im Gehirn funktioniert.

Bis ihre Arbeiten in Schulen, Universitäten oder im Alltag – zum Beispiel in Lern-Apps – zum Tragen kommen, dürfte es noch ein wenig dauern. Aktuell gibt es noch viele offene Fragen zu grundlegenden Lernmechanismen. „Hierzu zu forschen, ist aber sehr wichtig, weil wir heute ungeheuer viel lernen können und auch sollen.

Preisgeld wird investiert

Früher hatte man einen anderen Anspruch an das Lernen, da ging man in die Schule, und danach endete das Lernen. Heute ist die Idee, dass wir nie aufhören sollen zu lernen – Stichwort: lebenslanges Lernen“, sagt Undorf. Das stelle jeden von uns aber vor große Herausforderungen. Und vor viele Fragen: Was muss ich lernen? Auf welche Art? Was hilft mir dabei? Kann ich das schon, oder muss ich noch weiter üben?

Um weiter perspektivisch Orientierungshilfen bei der Beantwortung dieser Fragen zu schaffen, macht sich Monika Undorf nun daran, ihre Forschung anders aufzuziehen. Einen Teil ihres Preisgelds will sie nutzen, ihre Studien für die kommende Zeit digital aufzustellen. Um weiter in kleinen Schritten daran zu arbeiten, das Lernen leichter zu machen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.04.2020