Wie man Tagesmutter wird

Wer den eigenen Alltag gerne mit kleinen Kindern bis drei Jahren gestaltet, verantwortungsbewusst und kooperativ ist, findet in der Kindertagespflege einen Weg zwischen reiner Familien- und voller Berufstätigkeit. Allerdings braucht es dafür eine Erlaubnis vom Jugendamt. Die wird aber erst nach persönlicher Eignung und erfolgreicher Qualifizierung erteilt.

Wie man Tagesmutter oder -vater werden kann und welche Hürden es dabei gibt, erklärt der Fachdienst Kindertagespflege des Mannheimer Jugendamts am heutigen Mittwoch mit einer Infoveranstaltung von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr im Quadrat Q 5, 22. Anmeldungen sollten vorab telefonisch unter 0621/293-37 34 oder per E-Mail an kinder.tagespflege@mannheim.deerfolgen. skw

