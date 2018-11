Wie Mannheim für einen Abend Europas Hip-Hop-Treff wurde

Das blaue Flugblatt mit den lila Blitzen zeigt mehrere Tänzer. Einer von ihnen stützt sich mit nur einer Hand auf dem Boden ab und wirbelt seine Beine durch die Luft. „Ghetto Soul 2006“ steht auf dem zwölf Jahre alten Zettel, der für einen Breakdance-Wettbewerb damals im Jugendkulturzentrum Forum warb. Sören Gerhold hat das Flugblatt zuhause ausgekramt. Bei dieser Veranstaltungsreihe, die er einst gemeinsam mit anderen Hip-Hop-Fans im Haus an der Neckarpromenade organisiert hat, habe er viel gelernt, erzählt er anlässlich des 40. Geburtstags des Forums. Auch für seinen heutigen Job.

Gerhold, kurze rötliche Haare, kurzer Vollbart, ist Leiter der Alten Feuerwache. Vor sechs Jahren rückte er mit gerade mal 29 Jahren auf den Chefsessel. Zuvor hatte er dort als Barkeeper und Discjockey gearbeitet, machte in dem Haus am Alten Meßplatz eine Lehre zum Veranstaltungskaufmann und wurde stellvertretender Leiter. Der 35-Jährige verantwortet das Programm, und dabei ist es ihm nach eigenen Angaben wichtig, „Hochkultur zu mischen mit qualitativ hochwertigen Kulturangeboten, die für alle verständlich und erschwinglich sind“. Denn nur so könne man eine „Abschottung“ des Kulturbetriebs verhindern.

Beginn im Plattenladen

Ein Kulturprogramm, das hatte Gerhold schon damals nur wenige hundert Meter entfernt im Forum auf die Beine gestellt, allerdings fokussiert auf die Hip-Hop-Kultur mit ihren Pfeilern Rappen, Platten auflegen, Graffiti sprühen und Breakdance. In Lambrecht in der Pfalz aufgewachsen, arbeitete er als Schüler nebenbei in Mannheim bei einem Plattenlabel und einem Plattenladen für Hip-Hop-, Funk- und Jazz-Musik – und legte bei Breakdance-Wettbewerben Musik auf. Ins Forum kam Gerhold 2005. „Dort hat mittwochs immer die Breakdance-Gruppe trainiert, und da waren viele Freunde von mir dabei.“

Mit seinen Mitstreitern organisierte er viele Hip-Hop-Veranstaltungen im Haus an der Neckarpromenade, die wohl wichtigste war die besagte „Ghetto Soul“-Reihe: ein großer Breakdance-Wettbewerb mit mehreren hundert Teilnehmern aus ganz Europa. Von 2006 an ging er einmal im Jahr über die Bühne und fand erst in diesem Sommer seinen Abschluss.

„Bedeutung war uns nicht klar“

Vieles sei damals improvisiert gewesen, erinnert sich Gerhold, der in Jeans und blauem Hemd auf einer der drei Ledercouchs im Besprechungszimmer der Alten Feuerwache sitzt. Zum Beispiel seien die Teilnehmer in Privathaushalten untergebracht gewesen. Zunehmend sei es aber professioneller geworden – so konnten die Organisatoren den Busanbieter „Eurolines“ als Sponsor gewinnen. Auf diese Weise bekamen Teilnehmer kostenlose Anreise-Tickets. Viele seien aus Bulgarien, Polen oder Serbien gekommen, wo es eine ziemlich aktive Hip-Hop-Szene gab. „Manche waren 20 Stunden mit dem Bus unterwegs.“ Gerhold scheint die Bilder von damals regelrecht vor sich zu sehen, wenn er fasziniert davon erzählt. Die damaligen Forum-Mitarbeiter unter Leiterin Karin Heinelt hätten die Hip-Hop-Szene bei allem unterstützt, sagt Gerhold. „Die haben sich angehört, was wir machen wollen, und haben uns geholfen, so was auf die Beine zu stellen.“ Dazu habe auch der Hinweis gehört, dass es für solche Veranstaltungen möglicherweise Fördermittel vom Kultur- und Jugendamt gibt und dass es auch hilfreich sein kann, Vertreter von Politik und Presse einzuladen. „Sie haben uns gezeigt, wie man mit wenig viel erreicht.“

Aus der „Ghetto Soul“-Reihe entstanden Verbindungen über Deutschland hinaus, Gerhold legte bei Breakdance-Wettbewerben in Bulgariens Hauptstadt Sofia und anderswo auf. Er lernte dabei auch die große Gastfreundschaft in anderen Ländern kennen, wo es trotz Armut und kleiner Wohnungen einen Platz auf der Couch und ein Stück Kuchen gab. „Wir haben Veranstaltungen wie ,Ghetto Soul’ gemacht, weil wir Bock hatten“, sagt Gerhold. „Damals war uns nicht klar, welche Bedeutung so etwas auch mit Blick auf Verständigung und Integration hat.“

Speziell das Forum könnte aus Sicht des Kulturmanagers eine bessere Unterstützung vertragen. „Für die Energie, die im Haus vorhanden ist, müssten mehr Mittel und eine bessere Infrastruktur zur Verfügung stehen.“ Denn solche Einrichtungen leisteten eine unverzichtbare Arbeit, aus mehreren Gründen. „Es ist wichtig, solche Häuser zu haben, wo Kreative mit ihren Ideen hingehen und sich ausprobieren können, wo sie eine Veranstaltung machen können, es aber auch nicht schlimm ist, wenn mal etwas nicht klappt“, erklärt Gerhold. Und sie seien eine Anlaufstelle für junge Leute. „Sie bieten einfach coole Sachen an und einen Raum für Subkulturen.“ So entstehe der Kontakt. „Und manche nehmen dann auch die Angebote zur politischen Bildungsarbeit an, zu denen sie sonst vielleicht nicht finden.“

