Wie Mütter ihren Babys in Brutkästen helfen können

Manuela Bachmann (li.) mit Rebecca Bohrmann und deren Sohn David. © Mack

Mehr als 40 Babys liegen in der Klinik für Neonatologie. Ein Fachbegriff, hinter dem sich traurige Schicksale verbergen. Viele Eltern, deren Säuglinge in diesen Bereich des Universitätsklinikums müssen, werden ihn – das lässt sich aus Erfahrung sagen – nie vergessen. Es sind Frühchen in Brutkästen sowie Neugeborene, die unter einer Krankheit leiden oder aus anderen Gründen zu schwach sind, um

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4754 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.06.2018