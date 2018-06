Wie soll es mit dem Nationaltheater weitergehen?

Anzeige

Andreas Schäfer, Mannheim: Ich gehe davon aus, dass ein Neubau an diesem Ort die beste Lösung ist. Als Zwischenlösung für die Übergangszeit könnte ich mir den Pfalzbau in Ludwigshafen oder das Tanzhaus in Käfertal vorstellen. Die Mannheimer Bürger haben ein großes Interesse daran, was mit ihrem Theater passiert. So ein Bürgerforum ist für die Meinungsbildung deshalb unbedingt erforderlich.

Blanka Heinecke, Mannheim: Ich bin unbedingt für eine Sanierung des Nationaltheaters. Es ist so verwachsen mit der Stadt und den Menschen, die darin leben, dass es wichtig ist, dass es hier bleibt. Den Vorplatz könnte man noch begrünen. Das würde mehr Menschen zum Verweilen einladen.

Joachim Wagner, Mannheim: Ich sehe die Sanierung als Notwendigkeit, an der man nicht vorbeikommt. Ich bin ganz ehrlich und sage: Dem Neubau trauere ich schon ein wenig hinterher. Solche Veranstaltungen finde ich eine sehr sinnvolle Sache. Ein wenig gefehlt hat mir allerdings die Offenheit gegenüber der freien Theaterszene. Zudem hätte ich mir mehr Aufgeschlossenheit gegenüber einer Kooperation mit Ludwigshafen gewünscht.