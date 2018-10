Wie stark ist Ihr Argument?

Braucht Mannheim eine Aufenthalts- und Hilfseinrichtung für Trinker? Eine solche will die Stadtverwaltung zwar einrichten, ein im Gemeinderat mehrheitsfähiger Standort ist jedoch bislang nicht gefunden. Seit einiger Zeit berichten wir über das Thema – über die politischen Diskussionen, über Beschwerden von Händlern, Gastronomen oder Anwohnern – und wollen die Meinung unserer Leser erfahren. Zu wichtigen Themen in der Stadt und der Region können Sie im Morgenweb regelmäßig Ihr Votum abgeben. Wenn Sie mögen, begründen Sie Ihre Haltung. Andere Nutzer haben dann die Möglichkeit, Ihrem Argument zuzustimmen oder eigene Sichtweisen hinzuzufügen. Diese Stimmungsbilder greifen wir immer wieder in unserer Berichterstattung auf.

„Trinkertreff“ – ja oder nein?

Ein Großteil der Umfrage-Teilnehmer spricht sich für eine Anlaufstelle für Trinker aus. „Ja“ hat auch Nutzer Matze angeklickt – „weil alkoholabhängige Menschen, zumal wenn obdachlos, Hilfe brauchen – eben weil sie ja durch ihre Sucht und elende Situation selbst nicht dazu in der Lage sind“. Andere Abstimmende sprechen sich gegen die Idee aus: „Es wird schon genug Geld für allen möglichen sozialen Quatsch ausgegeben“, schreibt etwa „weidipeidi“. „Weil dadurch noch mehr Menschen angelockt werden“, befürchtet „Wertre“.

Weiterhin haben wir unsere Leser gefragt, ob sie Leitschwellen am Marktplatz für eine gute Lösung halten oder die Ausweitung der Videoüberwachung in Mannheim befürworten. Wir wollten auch wissen, ob die Stadt Fahrradstraßen braucht, um den innerstädtischen Verkehr in den Griff zu bekommen. In einer Übersicht finden Sie alle Umfragen nach Ressorts geordnet. Dort können Sie Ihre Stimme abgeben – und nachlesen, wie andere Leser zu Debatten stehen. akj

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.10.2018