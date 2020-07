Wie wirkt die Erholung am Feierabend?

Ein erholsamer Feierabend ist für Berufstätige das notwendige Gegengewicht zur täglichen Arbeit. Doch was zeichnet eine gute Erholung aus? Um das herauszufinden, arbeiten die beiden Forscherinnen Sabine Sonnentag und Monika Wiegelmann vom Mannheimer Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsychologie an einer Studie.

Die Forscherinnen suchen dafür Teilnehmer. Zu dem Thema hat die Forschung in den vergangenen Jahren wichtige Erkenntnisse geliefert. So haben Studien beispielsweise gezeigt, dass es wichtig ist, gedanklich von der Arbeit abzuschalten und zu entspannen. „Allerdings hat sich die bisherige Forschung vor allem darauf konzentriert zu untersuchen, wie sich gute Erholung unmittelbar am nächsten Arbeitstag niederschlägt“, sagt Sabine Sonnentag.

Online-Fragebogen ausfüllen

Darüber, ob gute alltägliche Erholung auch mit einem langfristigem Nutzen einhergeht, wisse man bisher aber noch wenig. Um daher mehr über den Nutzen alltäglicher Erholung zu erfahren, suchen die Forscherinnen berufstätige Personen, die im Laufe von zwölf Monaten sechs Online-Fragebogen ausfüllen. Der Zeitaufwand für die Teilnehmer der Studie belaufe sich auf jeweils 20 bis 30 Minuten. Mitmachen können volljährigen Personen, die an mindestens vier Tagen pro Woche berufstätig sind – also mindestens 20 Stunden in der Woche arbeiten – und weder selbstständig sind noch im Schichtdienst arbeiten.

Info: Anmeldung: https: www.soscisurvey.de/erholung_LS/

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.07.2020