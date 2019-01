Wieczorek kandidiert für die CDU

Der Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen, Alfried Wieczorek (Bild), will nach seiner Pensionierung Ende 2020 in der Kommunalpolitik aktiv werden. Im Mai wird der 64-Jährige schon auf der Liste der CDU für den Gemeinderat kandidieren. Das dürfen auch Angestellte der Stadt – Beispiele dafür gab es bereits. Annehmen könnte er ein Mandat indes erst nach seinem aktiven Dienst im Museum. Er würde dann beim Ausscheiden eines CDU-Stadtrats als erster Nachrücker in den Gemeinderat einziehen.

„Ich bin längst ganz und gar Mannheimer geworden“, so der gebürtige Hildesheimer. Seit 1990 am damaligen Reiß-Museum tätig, übernahm er 1990 den Chefsessel. Er hat das Haus gewaltig umgekrempelt, international erfolgreich gemacht, dafür gleich drei hoch dotierte Stiftungen gegründet. Mehrfach gab es Abwerbe-Versuche, Wieczorek blieb aber in Mannheim. „Die Stadt hat stark gewonnen, ob als Einkaufs- oder als Kulturstadt – da hat sich viel zum Besseren gewendet, und will ich mich auch weiter engagieren, das zu bewahren“, begründete Wieczorek seine Kandidatur.

Änderung der Kulturpolitik

Zudem wolle er „die Dynamik, die die Mannheimer CDU unter Führung von Nikolas Löbel entwickelt hat, unterstützen“, so Wieczorek: „Das macht richtig Spaß“. Neben Kulturpolitik lägen ihm Bildung und Wissenschaft am Herzen – lange war Wieczorek schließlich im Trägerverein des Bach-Gymnasiums und in der Evangelischen Schulstiftung Baden aktiv. Allerdings werde es mit ihm auch eine andere Ausrichtung der CDU-Kulturpolitik geben, kündigt er an: „Wir dürfen die freie Szene nicht den anderen überlassen, da sind auch viele gute junge Leute aktiv“, so Wieczorek.

Löbel bestätigte auf Anfrage nur die Kandidatur Wieczoreks, wollte vor dem Kreisparteitag aber nichts über seinen Listenplatz sagen. Doch er freue sich sehr über seine Bereitschaft: „Es ist mein Ziel, neue Köpfe für die CDU zu gewinnen, uns fest in der Mitte unserer Stadtgesellschaft zu verankern. In Zeiten, in denen die politischen Ränder stärker werden, brauchen wir gestandene Persönlichkeiten!“ pwr (Bild: Prosswitz)

