Wieczorek und Rihm treten an

Mannheims Christdemokraten ziehen mit Alfried Wieczorek und Stadtrat Chris Rihm in die Landtagswahl 2021. Das haben die Parteimitglieder der Wahlkreise Mannheim-Nord und Mannheim-Süd am Freitag in der Feudenheimer Kulturhalle mit eindeutigen Ergebnissen beschlossen. In der ersten Runde hatten 17 der anwesenden 18 stimmberechtigten Mitglieder für den 42 Jahre alten Stadtrat Rihm votiert. Er tritt im nördlichen Wahlkreis 35 Mannheim an. Es gab eine Enthaltung.

Wie Rihm, so galt im Vorfeld der noch amtierende Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen, Alfried Wieczorek, ebenfalls als sicherer CDU-Kandidat für die Landtagswahl am 14. März. Wenig überraschend stimmten 34 der 43 anwesenden CDU-Mitglieder des südlichen Wahlkreises 36 für den Archäologen und Theologen bei acht Gegenstimmen und einer Enthaltung. Gegenkandidaten gab es in beiden Fällen nicht.

Innere Sicherheit und Bildung

Der Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel, der in Feudenheim auch als Tagungspräsident fungierte, wies in seiner Begrüßungsrede darauf hin, dass sich der kommende Wahlkampf etwa um die Bewältigung der Pandemie-Folgen, aber auch um das Thema Innere Sicherheit drehen dürfte. Auch mit Blick auf die Digitalisierung der Schulen sagte Löbel, es brauche dringend bildungspolitische Konzepte, um die aktuelle Situation in der Pandemie zu bewältigen. Zu den Ausschreitungen am 21. Juni in der Stuttgarter Innenstadt sagte Löbel: „Wer in Deutschland, wer in Baden-Württemberg einen Polizisten angreift, greift uns alle an.“ Hier müsse die Union zeigen, dass sie dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen habe.

Neben Wieczorek und Rihm, die der Kreisvorstand bereits im Februar vorgeschlagen hatte, sind als Ersatzkandidaten Lennart Christ für den Norden sowie Oliver Althausen für den Süden gewählt worden. Während Christ mit 15 Stimmen und drei Gegenstimmen gewählt wurde, erhielt Oliver Althausen 32 Ja-Stimmen der insgesamt abgegebenen 43 Stimmen.

Der CDU-Kandidat für Mannheims Norden, der Käfertaler Reisebüro-Inhaber Chris Rihm, unterstrich, dass er einen sachlichen Wahlkampf führen wolle. Der 42 Jahre alte Vater dreier Kinder, der viele Jahre im Bezirksbeirat in Käfertal arbeitete und stellvertretender Vorsitzender des Arbeiter-Samariter-Bundes ist, stellte in seiner Rede die Bildungspolitik in den Mittelpunkt. Mit Blick auf die Pandemie, forderte er einen Plan für den Unterricht nach dem Ende der Sommerferien. So sei unsicher, wie sich die Infektionszahlen entwickeln werden.

Auch Museumschef Wieczorek, der im Süden für die Union antritt, nannte die Bildungs- und Kulturpolitik als wichtige Säulen seines Engagements. Auch müsse sich die CDU für die freie Kulturszene einsetzen, die aufgrund der grassierenden Pandemie schwer unter Druck geraten ist. Der 65 Jahre alte Wieczorek, der auch geschäftsführender Vorstandsvorsitzender des Schulträgervereins der Evangelischen Landeskirche Baden ist, sprach sich für den Ausbau der Digitalisierung aus. Mit Blick auf die Klimapolitik will der Kandidat für die intensive Erforschung des Wasserstoffs als Energieträger für Autos werben.

Bei der Landtagswahl 2016 holte die AfD das Mandat im Norden. Carsten Südmersen hatte im Süden kandidiert, das Direktmandat ging an die Grünen.

