Wieder 144 Verstöße

Bei erneuten Kontrollen des Schwerlastverkehrs auf der BBC-Brücke in Käfertal hat die Polizei in der vergangenen Woche insgesamt 144 Verstöße gezählt. Die Kontrollen der Fahrzeuge mit mehr als zwölf Tonnen Gesamtgewicht wurden an mehreren Tagen durchgeführt, teilte die Stadt mit. Den erwischten Fahrern droht nun ein Bußgeld in Höhe von bis zu 500 Euro. Die Überfahrt der BBC-Brücke ist wegen der eingeschränkten Tragfähigkeit des Bauwerks für den Schwerlastverkehr seit November 2019 untersagt.

Bereits vom 12. Mai bis 14. Mai wurde der Verkehr auf der Brücke der B 38 überwacht. Damals wurden insgesamt 121 Verstöße festgestellt. Das Ergebnis der jüngsten Kontrollen sei „ein Beleg dafür, dass die Reduzierungsmaßnahmen bisher nicht greifen und die Tonnenbelastung auf der BBC-Brücke aktuell sehr hoch ist“, schrieb die Stadt in einer Pressemitteilung zu den Kontrollen vor zwei Wochen. Nur durch das Einhalten des Verbots könne „von weiteren Einschränkungsmaßnahmen derzeit abgesehen und eine Vollsperrung des Brückenbauwerks bis zum Neubau voraussichtlich ab dem Jahr 2024 vermieden werden“, hieß es weiter. Für den Schwerlastverkehr sei eine Umleitung „aufwendig“ ausgeschildert.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.06.2020