Wieder ein Auto in Brand

Am Dienstagabend hat im Stadtteil Neckarau ein Auto gebrannt. Kurz nach 23 Uhr waren Polizei und Feuerwehr von Anwohnern über einen brennenden Skoda auf einem Firmenparkplatz in der Wilhelm-Wundt-Straße informiert worden. Offenbar war zunächst das linke Vorderrad in Brand geraten. Die Flammen konnten durch die Polizeibeamten noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Bei dem Brand entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Spezialisten ermitteln

Die Brandspezialisten des Kriminalkommissariats Mannheim haben die Ermittlungen übernommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist Brandstiftung nicht auszuschließen, ein Zusammenhang mit weiteren Bränden in Neckarau in zurückliegender Zeit sei wahrscheinlich, heißt es in der Pressemitteilung.

Zuletzt war im Stadtteil Anfang März ein Auto in Brand geraten. Im Sommer vergangenen Jahres gab es eine regelrechte Serie, mehrere Fahrzeuge waren damals in Neckarau in Flammen aufgegangen, teilweise vollständig zerstört worden. Die Polizei ging von Brandstiftung aus und hatte eine Flugblattaktion gestartet, um die Anwohner zu sensibilisieren. Der Höhepunkt der Serie war in der Nacht zum 3. September erreicht: Vier Fahrzeuge brannten innerhalb weniger Stunden. Insgesamt war innerhalb weniger Wochen ein Sachschaden von mehreren 10 000 Euro entstanden. Nun prüft die Polizei, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen den Vorfällen im Sommer 2017, dem brennenden Wagen im März und der aktuellen mutmaßlichen Brandstiftung.