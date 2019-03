Wieder Kino im alten „Rex“

Er muss aufräumen, das gibt er zu. „Es ist mit einem größeren Aufwand verbunden“, räumt Thommy Mardo ein. Aber ausnahmsweise öffnet er im April doch sein Wohn- und Arbeitszimmer für Publikum. „Was liegt näher, als Kinofilme in einem ehemaligen Kino zu zeigen und den Raum für einen kurzen Moment seiner ursprünglichen Bestimmung zuzuführen“, begründet Mardo, warum man ihm im alten „Rex“ in der Augartenstraße bei einer Veranstaltung der Reihe „wOrtwechsel“ besuchen darf.

Auf den Sportplatz, in den Wasserturm, auf den Friedhof, hinter die Theke, in den Hutladen und in die Tiefgarage – die Reihe „wOrtwechsel“ vom Kulturnetz Mannheim/Rhein-Neckar bietet in der jetzt beginnenden Sommersaison wieder Theater, Musik, Film, Kabarett und Chanson an unerwarteten und außergewöhnlichen Orten.

Probebühne des Theaters

Seit 2013, als es mal zur „Langen Nacht der Museen“ geöffnet war, ist das alte „Rex“ für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich gewesen. Schließlich lebt und arbeitet Mardo seit 2007 hier. Der freischaffende Fotograf, Galerist, Autor und Filmemacher, aufgewachsen in der Gartenstadt und Enkel des früheren SPD-Fraktionsvorsitzenden Walter Pahl, hat das geschichtsträchtige Gebäude mit viel Aufwand zu seiner kreativen Heimat umgebaut.

Er hat hier sogar ein Aquarium, gemütliche Sessel, eine Küche, wohnt und schläft im Atelier zwischen Scheinwerfern, Fotostativen und Großaufnahmen. 1954 zusammen mit einem sechsstöckigen Wohnhaus von Architekt Otto Geiger errichtet, liefen hier auf einer breiten Cinemascope-Leinwand Filme vor bis zu 517 Zuschauern – beginnend mit „Die Privatsekretärin“ mit Sonja Ziemann, Rudolf Prack und Paul Hörbinger. Ende der 60er diente das Kino als eine der Spielstätten der „Mannheimer Filmwoche“ (heute Filmfestival). Ab 1970 aber war Schluss, blieb die Leinwand dunkel. Das Kino wurde geschlossen, das Nationaltheater nutzte es noch bis 2002 als Probebühne.

„Als Kunstschaffender bin ich der Kultur sehr verbunden. Was gibt es da Schöneres, als gemeinsam mit dem tollen Team vom Kulturnetz einen kunstvollen und kulturellen Abend zu gestalten und das Ergebnis interessierten Menschen zugänglich zu machen“, sagt Mardo, warum er den Aufwand auf sich nimmt. „Das Fotostudio von Thommy Mardo ist als Location wie geschaffen“, freut sich Kulturnetz-Chef Peter Baltruschat auf den Abend. Bei „Best of Silent Comedy“präsentiert der Pianist Jens Schlichting Stummfilme von Charlie Chaplin, Stan und Ollie, Buster Keaton sowie dem heute beinahe vergessenen Charlie Bowers und improvisiert dazu live am Flügel. Tickets gibt es ab sofort – solange der Vorrat reicht.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019