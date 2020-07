Wieder Live-Musik im „Blue Tower“

Es geht wieder los: „Monday’s Finest is back“ heißt es am Montag, 6. Juli, ab 21 Uhr (Einlass 20.30 Uhr) im Blue Tower, dem ehemaligen Turm der Luftaufsicht auf dem Flugplatz Neuostheim. Nach fast viermonatiger Pause wegen der Corona-Pandemie startet die montägliche Reihe mit Live-Musik mit großen Namen: Es kommt Shebeen, die erfolgreiche Partyband mit Titeln aus dem Bereich Soul/Funk und Rock, die gleich vier beliebte Gäste mitbringt: Butch Williams, Susan Horn, Rino Galiano und Stefan Kahne. „Gerade Musiker sind durch Corona in ihrer Existenz schwer bedroht und in ihrem Schicksal alleine gelassen“, so Veranstalter Jochen Dahm. Daher wolle er die Montagssessions wieder durchführen – wenn auch mit strengen Auflagen wie Tanzverbot, Sitzplatzzwang und daher geringerer Kapazität, was seine Kosten nicht decke. „Jahrelang haben unsere Künstler uns allen Freude gebracht, jetzt müssen wir Solidarität zeigen, Hoffnung verbreiten, Initialzünder für andere Live-Musikveranstalter sein“, so Dahm. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.07.2020