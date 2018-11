Willkommen in der „Hölle des positiven Denkens“

Wir sollen selbstkritisch sein, uns aber akzeptieren wie wir sind, ehrgeizig wie Spitzensportler, dabei gelassen wie ein Zen-Mönch, die Wut nie unterdrücken, aber immer positiv denken. Kabarettistin Patrizia Moresco redet am Donnerstag, 15. November, 20 Uhr, im Schatzkistl, Augustaanlage 4 - 8, über „Die Hölle des positiven Denkens“. Für die Vorstellung verlost der „MM“ dreimal zwei Eintrittskarten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Schatzkistl“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Montag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. Wer kein Glück hat: Tickets ab 21,50 Euro unter Tel. 0621/44 57 65 67. bro

