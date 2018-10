Willkommensort für Familien

Daniela Kobelt Neuhaus © Funck

Vor einem Jahr eröffnete in Mannheim das erste Familientreff Drop In(klusive) Baden-Württembergs. Das Projekt wurde von der Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie in Kooperation mit der Evangelischen Kirche Mannheim gestartet. Die Treffen finden immer montags von 14:30 bis 16:30 Uhr in der evangelischen Kindertagesstätte „Am Brunnengarten“ im Herzogenried statt.

Drop in(klusive) wurde als offene und kostenlose Anlaufstelle für Eltern mit Kindern bis zu drei Jahre entwickelt. „Die Eltern müssen sich nicht anmelden und abmelden, es ist auch keine geleitete Veranstaltung, sondern ein von einer erfahrenen Fachkraft begleiteter Treff, der Raum bietet für sich entwickelnde Netzwerke und Kontakte“, erklärte Abteilungsleiter Jürgen Wüst. Das Angebot werde von den Eltern sehr gut angenommen.

Erste Anlaufstelle

Viele Neubürger nutzten das „Drop In“ auch als erste Anlaufstelle für neue Kontakte im Stadtteil Herzogenried. Der offene Treffpunkt für Eltern mit Kleinkindern hat sich im Stadtteil längst herumgesprochen. Jeden Montag kommen fünf bis zehn Mütter und auch Väter und noch mehr kleine Gäste zum wöchentlichen Treff. Beim gemeinsamen Essen und Trinken können sich die Erwachsenen kennenlernen und Erfahrungen austauschen. Derweil spielen die Kinder mit Bauklötzen und anderen Spielsachen.

Bei Fragen steht Lina Körner, pädagogische Fachkraft, im Drop In mit Rat und Tat zur Seite. „Wichtig ist, dass es ein offenes Angebot ist und die Eltern nicht kontrolliert werden, keiner ist gezwungen, alle kommen mit Freude hierher“, sagte sie. Kita-Leiter Andreas Elfner stellt als „Herbergsvater“ den Raum zur Verfügung für den offenen Treff. „Der Bedarf im Stadtteil ist groß, die Eltern wollen keinen Rat, sondern gehört werden“, sagte er.

„Die offenen Angebote sollen Familien einen unkomplizierten Zugang zueinander ermöglichen“, betonte Daniela Kobelt Neuhaus, Vorstandsmitglied der Karl Kübel Stiftung. Sie hat das Konzept von England nach Deutschland gebracht. „Durch Drop In(klusive) werden Menschen erreicht, die man sonst nie erreichen würde“, so Kobelt Neuhaus. Durch die Gruppenerfahrung und den Erwerb von Sprachkenntnissen würden die Eltern an Selbstvertrauen gewinnen und den Kindern werde der Zugang zu Kindergarten und Schule erleichtert.

Offener Treff

Von den offenen Treffs profitierten somit Eltern wie Kinder gleichermaßen. „Das Projekt hat die Erwartungen erfüllt“, freute sich Sabine Zehetner, Abteilungsleiterin für Kindertagesstätten der Evangelischen Kirche Mannheim. Sie hätten viel positives Feedback bekommen und auch Nachfragen, ob Drop In(klusive) auch in anderen Stadtteilen möglich ist. Doch für eine Verbreitung brauche man Drittmittel.

Drop In(klusive) im Herzogenried werde durch ein Anschubprojekt der BASF finanziert. „Das Angebot fügt sich wunderbar ein in das Gesamtgefüge der Evangelischen Kirche Mannheim, die auf Beziehung und Vielfalt setzt“, erklärte Dekanstellvertreterin Anne Ressel. Auf die Frage, wie sich die Zusammenarbeit im Quartier gestaltet, erklärte Quartiermanagerin Jennifer Yeboah: „Es gibt eine gute Kooperation, einen ständigen Austausch und ein Netzwerk im Herzogenried.“

Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018