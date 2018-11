Winterkonzert mit Brahms-Requiem

Zu seinem Winterkonzert lädt der Universitätschor Mannheim am Sonntag, 2. Dezember, gemeinsam mit dem Orchester der Abendakademie ein. Beginn in der St.-Peter-Kirche in der Schwetzingerstadt (Augartenstraße 94) ist um 16 Uhr, das Konzert dauert etwa anderthalb Stunden.

Zu hören ist das „Deutsche Requiem“ von Johannes Brahms, „das für ein wenig Besinnlichkeit zu Beginn der Adventszeit

...