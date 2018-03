„Winterlichter“ gehen in Verlängerung

Anzeige

Eigentlich sollte die Illumination „Winterlichter“ im Luisenpark am kommenden Sonntag enden. Doch nun haben wegen starker Nachfrage Besucher, die das nächtliche Lichtspektakel noch nicht besuchen konnten, von Donnerstag, 1. März, bis Sonntag, 4. März, , die Chance auf erhellende Momente. Die „Winterlichter“ gehen in die Verlängerung. Das teilte die Parkverwaltung gestern mit. Allabendlich ab 18 Uhr wird Mannheims grüne Oase in den ersten Märztagen nochmals leuchten.

Park-Geschäftsführer Joachim Költzsch knüpft mit dieser Entscheidung an die Vorjahre an, in denen am Verlängerungswochenende erneut viele Menschen die Chance wahrnahmen, um die Veranstaltung im Luisenpark zu sehen. Seit 20. Januar leuchten dort die Baumkronen, Diskokugeln glitzern, Pflanzen und Gegenstände erstrahlen und tausende kleiner Lichtkristalle legen sich über den Park: Die „Winterlichter“ finden im vierten Jahr statt.

Lichtkünstler Flammersfeld

Die dichten Sträucher, die kunstvollen Statuen, die Gegend um Brunnenlandschaft und KlangOase sowie die Uferregionen des nördlichen Kutzerweihers wurden von Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld, der auch den Palmengarten Frankfurt oder den Essener Grugapark schon erhellte, kreativ in Szene gesetzt. Nicht nur angestrahlte Baumkronen, sondern vor allem die ästhetische Bewegtbilder mit musikalischer Untermalung machen die Lichterschau besonders: Metergroße Würfel „tanzen“ auf einer der großen Wiesen Walzer zu einem leuchtenden Farbspiel und begleitet von der Musik von Pjotr Iljitsch Tschaikowski. Eine großflächige, meterhohe und ständig changierende Projektion auf tausenden von Wassertropfen wirft Bilder von elfenhaften Wesen und hunderte von Blüten in den nächtlichen Himmel – zur sphärischen Musik von Enya.