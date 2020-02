Winterlichter im Luisenpark leuchten länger

Am Fasnachtssonntag sollte Schluss sein - doch nun geht es noch eine Woche weiter: Bis einschließlich 1. März hat der Luisenpark das Festival „Winterlichter“ verlängert.

Er reagiere damit „vor allem auf die unstete Witterung“, erklärt Parkdirektor Joachim Költzsch: „An zwei Tagen mussten wir den Park und damit die Winterlichter aus Sicherheitsgründen sogar schließen“, erinnert er an die Auswirkungen von Orkan „Sabine“. Daher wolle man allen „noch eine Woche länger die Chance auf Lichtblicke geben“, so Költzsch. Schon jetzt liege die Zahl der Besucher, 2019 über 56 000, um sieben Prozent höher als im Vorjahr.

Die mehr als 4000 Scheinwerfer, LED-Lichtlein, Projektoren und Beamer, die Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld auf Wegen und Wiesen, unter Bäumen und Büschen verteilt hat, werden täglich um 18 Uhr angeschaltet - aber bleiben nun bis 22 Uhr an, weil es ja später dunkel wird. Kassenschluss ist eine Stunde vorher. Der Eintritt beträgt für Erwachsene acht Euro, für Begünstigte und Jahreskarteninhaber sechs Euro, für Kinder vier Euro. Kinder mit Jahreskarte zahlen nichts. Einlass ist ab 16.30 Uhr am Fernmeldeturm und am Haupteingang; ab da gelten die besonderen Preise.

Obwohl das Festival jetzt schon zum sechsten Mal stattfindet, hat Flammersfeld wieder zahlreiche neue eindrucksvolle Effekte platziert, die eine mystisch-magische Atmosphäre in Mannheims grüne Oase zaubern. Auf halber Strecke kann man sich bei Markus Rick und dem „Märchenwald“-Team bei Würsten, Pommes, Suppen sowie warmen Getränken stärken.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.02.2020