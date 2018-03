„Wir arbeiten daran“ - mehr sagt keiner

Anzeige

Schlichter war einer von acht anwesenden Stadträte. Er kritisiert, dass kein Wort zu dem Thema in der Einladung gestanden habe. Die Stadt erklärt das mit der Kurzfristigkeit. „Es gibt eine Sieben-Tage-Frist, in der die Ausschussmitglieder über die Tagesordnungspunkte im Vorfeld informiert werden müssen. Darum wurden sie über diesen aktuellen Sachverhalt unter dem Punkt ,Berichte’ informiert“, sagt Stadtsprecher Kevin Ittemann. Die Stadt habe erst knapp 24 Stunden vor der Ausschusssitzung vom ELS-Insolvenzantrag erfahren.

Schlichter empört sich außerdem darüber, dass die Stadt noch am selben Abend in einer Pressemitteilung die Medien informierte, die Stadträte allerdings erst am nächsten Tag - Freitag, 13.30 Uhr - über die Situation mit dem Wertstoffabfall in Kenntnis setzte. Der „MM“ hatte die Nachricht am Donnerstagabend im „Morgenweb“ und freitags dann in der Printausgabe stehen. „Dass wir Stadträte das über die Presse erfahren, das kann nicht sein“, grollt der CDU-Politiker. Er wirft der Stadt vor, mit ihrem Vorgehen Verantwortungsträger auszuhebeln und das Ehrenamt des Stadtrats zu beschädigen: „Ich habe einen dicken Hals, ich fühle mich verletzt und nicht mehr wertgeschätzt!“

Ittemann entgegnet, dass die Pressemitteilung angekündigt worden sei, „damit auch die Öffentlichkeit informiert ist“. Die Ausschussmitglieder hätten um eine Kopie der Meldung gebeten. „Diese haben sie erhalten“. Zudem habe der Ausschuss das geplante Vorgehen der Stadt begrüßt und seine Unterstützung angekündigt.

Die Stadtverwaltung arbeitet derzeit an einer Vorlage für die Bewilligung von außerplanmäßigen Mitteln. Diese werden dem Hauptausschuss und Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.03.2018