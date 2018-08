Wir, die Volos des Mannheimer Morgen

Ein Projekt, acht Volontäre, zahlreich Ideen – in etwa so lässt sich der Rahmen unserer Serie „Durchstarten in Mannheim“ beschreiben, in der wir – in der Zeitung und multimedial im Morgenweb – unter anderem die Frage klären, weshalb sich gerade Mannheim als Gründerstadt für Start-ups so gut eignet.

Als Volontäre gehören wir zu den festen Mitgliedern der „MM“-Redaktion. Das Volontariat führt uns in zwei Jahren durch nahezu alle Ressorts, in denen wir verschiedene journalistische Arbeitsformen erlernen – und die Kreativität, die ein fertiger Journalist bei seiner täglichen Arbeit so dringend benötigt. Begleitet werden wir dabei von unseren Betreuern Madeleine Bierlein und Heiko Brohm sowie individuellen, persönlichen Paten.

Die acht Volontäre von links unten im Uhrzeigersinn: Larissa Hamann (Kürzel: ham/seit Januar 2018 Volontärin), Miray Caliskan (mica/Mai 2018), Sebastian Koch (seko/Juli 2018), Joana Rettig (jor/November 2017), Hasan-Hüseyin Kadioglu (hhk/November 2016), Tobias Törkott (obit/Januar 2017) und Torsten Gertkemper (tge/April 2018). Zülal Yildirim (zyl/April 2017) fehlt krankheitsbedingt auf dem Foto. seko

