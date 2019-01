Wir, die Volos des „MM“

Eingemummelt stehen wir auf der Treppe. Bei Temperaturen unter null Grad gibt Fotograf Christoph Blüthner dem mit Handschuhen, Mützen und Kapuzen gekleideten und verfrorenen Haufen noch ein paar Anweisungen: „Hier ein bisschen nach links“, „dort ein bisschen nach oben“ und dann: „Alle in die Kamera schauen.“ Der Wasserturm, auf dessen Treppe wir bibbern, symbolisiert das Zentrum von „24 Stunden im Quadrat“. Realisiert wurde das Projekt von uns: den Volontären, den „Volos“ des „Mannheimer Morgen“.

Als Volos gehören wir zu den festen Mitgliedern der „MM“-Redaktion. Zwar sind wir noch keine richtigen, noch keine fertigen Redakteure, befinden uns aber in einer zweijährigen redaktionellen Ausbildung zu eben diesen. Das Volontariat führt uns in dieser Zeit durch nahezu alle Ressorts der „MM“-Redaktion: in die Lokal- und Regionalredaktion, in das Morgenweb, in die Projektredaktion, wahlweise in die Sport- oder Kulturredaktion und in den Newsroom, wo Zeitungsseiten geplant und gebaut werden. Aber auch als Wirtschafts- und Weltreporter sind wir unterwegs und bereiten für Mannheim und seine Umgebung relevante politische und wirtschaftliche Themen auf.

Eigene Ideen, sorgfältige Recherchen

In den einzelnen Ressorts arbeiten wir an Recherchen, Texten und Geschichten, nehmen an Konferenzen teil, bringen eigene Ideen und Vorschläge zu deren Umsetzung ein. Welche Themen müssen behandelt werden? Wie werden diese aufgearbeitet und wie recherchiere ich sorgfältig und stichhaltig? Begleitet und unterstützt werden wir in den zwei Jahren von unseren Volo-Betreuern Madeleine Bierlein und Heiko Brohm sowie jeweils einem weiteren, persönlichen Paten. Außerdem besuchen wir Seminare zu unterschiedlichen journalistischen Themengebieten.

Am Volo-Projekt „24 Stunden im Quadrat“ waren beteiligt (von oben): Lea Seethaler (Kürzel: see/seit Januar 2019 Volontärin), Tobias Törkott (obit/Volontariat im Januar 2019 beendet), Sebastian Koch (seko/seit Juli 2018 Volontär), Joana Rettig (jor/November 2017), Miray Caliskan (mica/Mai 2018), Michael Ströbel (mics/November 2018), Torsten Gertkemper (tge/April 2018), Zülal Yildirim (zyl/April 2017) und Larissa Hamann (ham/Januar 2018).

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019