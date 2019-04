„Wir gehen davon aus, dass 2025 Turley vollständig entwickelt sein wird“

Seit gut anderthalb Monaten wird in Mannheim über den Weiterverkauf der Baufelder 4 und 5 auf dem ehemaligen Turley-Kasernengelände diskutiert. Lesen Sie hier weitere Aussagen aus einem Interview mit den MWSP-Geschäftsführern Karl-Heinz Frings und Achim Judt.

Was würde passieren, wenn sich Tom Bock aus Mannheim zurückzieht?

Judt: Das wäre ein privatrechtlicher Vorgang, das ist ein normales Projektentwicklungsgeschäft. Es liegt daher nicht in unserem Einflussbereich, für uns zählt, dass die Projekte und Quartiere entwickelt werden.

Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es, den Anker-Investor Bock dazu zu verpflichten, die von ihm erwarteten Leistungen – etwa auf Turley-Altbestand – zu erbringen?

Frings: Ganz allgemein ist dazu zu sagen: Ich kann mit keinem Investor vorher vereinbaren: Wenn Du etwas änderst, dann hast Du mich zu fragen. Das mag im Einzelfall möglich sein, aber in der Regel wollen sich die Projektentwickler nicht beschneiden lassen, wie sie weiter damit umgehen. Unsere Aufgabe ist es, das Projekt inhaltlich zu sichern, deshalb gibt es verschiedene Bauverpflichtungen und Fristen. Planungsrecht und Baugenehmigung ist Bereich der Stadt, also der öffentlichen Hand.

Judt: Zu Vertragsinhalten beim Turley-Altbestand kann ich nur betonen, dass wir unsere Rechtsposition wahrnehmen.

Wären Sie froh, wenn Sie die Tom Bock Group (TBG) los wären?

Frings: Das ist keine Frage, die sich geschäftlich stellt. Die TBG war lange Zeit ein verlässlicher Partner, jetzt sind wir dabei, ihn an seine entsprechenden Leistungsverpflichtungen zu erinnern.

Was heißt das? Verklagen Sie Bock?

Judt: Unsere Anwälte sind in schriftlicher Kommunikation miteinander, um die Leistungsverpflichtungen deutlich zu machen. Klagen sind nicht anhängig. Wir sind noch nicht vor Gericht und hoffen, dass wir uns vorher einigen können. Alles das, was uns rechtlich möglich ist, tun wir.

Warum sind Sie nicht, wo Sie doch spätestens Anfang November 2018 offiziell vom zwei Monate vorher vollzogenen Weiterverkauf der Baufelder 4 und 5 erfahren haben, damit öffentlich geworden, sondern haben gewartet, bis der „Mannheimer Morgen“ am 2. März darüber berichtete?

Frings: Der Weiterverkauf wird üblicherweise von den Vertragspartnern kommuniziert, das ist Sache des neuen und des alten Investors. Wir informieren den Aufsichtsrat und den Gemeinderat, haben Informationsmedien für Geschichten aus unseren Quartieren.

Welche Fehler haben Sie in der Sache Turley-Weiterverkauf gemacht?

Judt: Wir haben unterschätzt, dass der Vorgang diese Brisanz entwickelt, einmal durch die Höhe des Kaufpreises und auch aufgrund der Tatsache, dass anfangs behauptet wurde, wir hätten unser Aufsichtsratsgremium nicht unterrichtet.

Tom Bock hat uns gesagt, er geht davon aus, dass seine Planung auf den Baufeldern 4 und 5 umgesetzt wird. Das wird sie nun nach MWSP -und Fortoon-Aussagen nicht. Wie haben Sie, MWSP und Fortoon, das mit Bock geregelt?

Frings: Was Fortoon als Vertragspartner der TBG geregelt hat, wissen wir nicht. Wir von der MWSP können nur den, der Zugriff auf das Grundstück hat, ernstnehmen und bewerten es als gut, dass die neue Planung mit den etwa 300 Wohnungen viel marktgerechter ist als die ursprüngliche Planung.

Wie kommen Sie zu dem Glauben, dass es den in einer Steueroase sehr erfolgreichen und reichen Gründern des Sportwettenanbieters Tipico um Stadtentwicklung auf Turley in Mannheim statt um Gewinnmaximierung geht?

Judt: Die Frage ist Spekulation, an der wir uns nicht beteiligen. Für uns zählt das Ergebnis und das heißt: Es sollen Mietwohnungen entstehen. Das ist ein gutes Signal für die Quartiersentwicklung; es wird werthaltiger. Wir glauben an ein legitimes und seriöses Interesse von denen, die dahinterstehen.

Die MWSP und Tom Bock haben ja gesagt, der Bauantrag für die Tiefgarage unter dem Appellplatz auf Turley-Altbestand ist gestellt – was schon für 2015 angekündigt war und worauf viele Mieter und Eigentümer von Wohnungen nun seit vier Jahren warten. In dem Vertrag mit der MWSP hat Bock ein Baurecht, aber keine Baupflicht. Was können Sie als MWSP beeinflussen, wenn Bock nun doch nicht bauen will oder nicht bauen kann?

Judt: Für die Bearbeitung des Bauantrags, wenn er vollständig eingereicht ist, kann man nach unserer Erfahrung mit der Bauverwaltung drei bis sechs Monate veranschlagen. Sie sind falsch informiert, wenn Sie sagen, Tom Bock hätte nur ein Baurecht. Er hat eine Baupflicht für die Tiefgarage, und wir nehmen unsere Rechtsposition wie gesagt wahr.

Sie, Herr Judt, wohnen ja selber auf Turley. Wann wird Turley fertig sein, bis man dort flanieren und vernünftig parken kann und die Mängel an Bauten wie fehlende Klingeln oder unvollendete Hausflure erledigt sind.

Judt: Es gibt seit eineinhalb Jahren Verzögerungen durch die TBG. Wir gehen davon aus, dass 2025 Turley vollständig entwickelt sein wird.

Zu Sullivan, wo Tom Bock ja auch Investor ist. Warum sagen Sie nicht den Kaufpreis, den Bock auf Sullivan für etwa 70 000 Quadratmeter zu zahlen hat, aber noch nicht zahlen musste?

Judt: Zu Kaufpreisen machen wir nie öffentliche Angaben. Der Aufsichtsrat kennt den Preis.

Der Vertrag zwischen Bock und MWSP ist 2017 gemacht worden, warum ist die Fälligkeit – es sind seitdem etwa zwei Jahre vergangen – noch nicht eingetreten, also warum hat die Stadt bzw. MWSP noch kein Geld bekommen? Welche Störungen gibt es?

Judt: Es ist noch keine Kaufpreisfälligkeit eingetreten. Die Fälligkeit ist an Baurecht und Baugenehmigung geknüpft.

Das Interview wurde persönlich geführt und der MWSP vor der Veröffentlichung zur Autorisierung vorgelegt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.04.2019