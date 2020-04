„Wir haben 30 Urnen zur Aufbewahrung bekommen“

Herr Adam, was halten Sie von der aktuellen Regelung zur Durchführung von Trauerfeiern am Grab?

Andreas Adam: Ich sage es mal so: Es ist gut, dass keine konkrete Anzahl von Personen vorgegeben ist und den Angehörigen ein gewisser Spielraum bleibt. Zeitweise war es ja auf zehn Leute beschränkt. Das war schwierig. Natürlich ist es trotzdem nicht einfach. Aber die meisten Trauernden akzeptieren das.

Was, glauben Sie, macht den Trauernden am meisten zu schaffen?

Adam: Dass die Trauerfeier nicht mehr in der Halle stattfinden kann und alle Menschen, die den Verstorbenen geschätzt haben, nun nicht kommen können. Das wird am meisten vermisst. So empfinde ich es. Oft ist es für Angehörige ein Trost, zu spüren, dass viele Menschen Anteil nehmen, auch wenn in der Anzeige steht „Wir bitten, von Beileidsbekundungen abzusehen“.

Ist es dann richtig, gerade diese Zeremonie ausfallen zu lassen?

Adam: Leider ja, denn die Erfahrung zeigt, dass gerade viele Ältere zu Trauerfeiern kommen. Und sie gehören zur Risikogruppe, die es zu schützen gilt.

Warum müssen Sarg oder Urne schon vor der Trauerfeier in die Erde eingelassen werden?

Adam: Wir müssen unbedingt den persönlichen Kontakt meiden. Dabei geht es auch um die Sicherheit unserer Mitarbeiter. Wir haben uns in Abstimmung mit den Kirchen darauf verständigt, Sarg oder Urne vorab beizusetzen und den Angehörigen damit die Abschiednahme am offenen Grab zu ermöglichen.

Wird in Corona-Zeiten mehr gestorben?

Adam: Nein. Die Zahlen gleichen denen aus 2019, auch die Entscheidungen für Erd- oder Urnenbeisetzungen sind etwa so verteilt wie 2019. In den letzten vier Wochen haben in Mannheim rund 220 Bestattungen stattgefunden.

Bei wie vielen Sterbefällen wollten die Angehörigen mit der Beisetzung bis zur Beruhigung der aktuellen Lage warten?

Adam: Wir haben seit der Pandemie 30 Urnen zur Aufbewahrung bekommen. Sie bleiben im Krematorium, bis Trauerfeiern wieder im gewünschten Rahmen erlaubt sind.

Und wie lange ist die Aufbewahrung der Urne rechtlich erlaubt?

Adam: Eigentlich sechs Monate. Aber jetzt warten wir mal ab. Ich stelle jedoch fest, dass die meisten trotz aller Umstände die Beisetzung zeitnah durchführen möchten. Es gibt Anfragen, ob eine Trauerfeier in der Halle irgendwann nachgeholt werden kann. Das möchten wir natürlich möglich machen.

Was glauben Sie: Wann wird es eine Lockerung der Verordnung geben?

Adam: Es wird wohl davon abhängig sein, wann wieder Gottesdienste stattfinden dürfen. Vielleicht können wir dann auch die Trauerhallen wieder öffnen, aber wir müssen auch hier die erforderlichen Infektionsschutzmaßnahmen einhalten. abo

Mannheimer Morgen, Montag, 27.04.2020