„Wir haben die Stadt gut vertreten“

Zehn Medaillen und neun Platzierungen auf den Plätzen hinter den Medaillenrängen, so lautete die sportliche Bilanz der 23 Athletinnen und Athleten der Diakoniewerkstätten Rhein-Neckar der Gemeindediakonie Mannheim bei den Special Olympics in Kiel. Die Nationalen Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung in der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein boten aber viel mehr als nur den Kampf um Medaillen.

„4600 Athleten, 2200 Betreuer und 2500 Helfer vor Ort, das war schon ein riesiges Ereignis. Wir waren in Kiel sehr willkommen. Zu den Sportveranstaltungen kamen rund 60 000 Zuschauer, das war schon toll“, gerät Udo Scholz, die Stimme der Adler Mannheim, ins Schwärmen, wenn er an die Wettkampfwoche an der Ostsee denkt.

Viele Medaillen

In fünf Disziplinen gingen die von zehn Trainern und Betreuern beaufsichtigten Athleten der Diakoniewerkstätten Rhein-Neckar an den Start. Beim Bowling der Damen gab es dabei zweimal Silber und einmal Bronze, beim Freiwasserschwimmen einmal Gold, Silber und Bronze sowie einen vierten Platz. In der Leichtathletik gab es beim Kugelstoßen bei den Herren zwei vierte und einen fünften Platz und bei den Damen einmal Bronze und einmal Platz vier. Im Mini-Speerwurf gab es bei den Herren einmal Gold und einen fünften und achten Platz. Bei den Damen holten die Athletinnen aus Mannheim einmal Silber und Platz fünf und beim 1500-Meter-Lauf gab es eine Bronzemedaille.