„Wir haben ein Auge auf die Frauen“

Am Rande der Neckarstadt-West befindet sich in der Draisstraße 1 die Beratungsstelle Amalie. Prostituierte kommen hierher, um Beschwerden kostenlos von einem Gynäkologen abklären zu lassen oder um sich mit anderen beim Frauencafé regelmäßig auszutauschen. Ein bisschen Normalität in einem harten Alltag. Seit fünf Jahren gibt es Amalie – und seitdem ist Julia Wege die Leiterin der Anlaufstelle.

