„Wir haben eine Vielzahl von Problemen zu lösen“

Herr Puhl, wie können wir uns den Alltag an der Universität während der Pandemie vorstellen?

Thomas Puhl: Die meisten unserer 2000 Mitarbeiter arbeiten im Homeoffice, unsere etwa 12 000 Studierenden haben wir ohnehin heimgeschickt. Unsere Arbeit läuft nahezu komplett online. Es gibt nur ein paar Prüfungen, die hier stattfinden.

Die Situation ist zu bewältigen?

Puhl: Noch ist das so, ja. Anfangs hat nicht alles überall hundertprozentig geklappt. Aber etwa unsere Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik hat innerhalb von drei Tagen ihr Programm umgeschichtet und im Netz bereitgestellt. Ganz ähnlich die anderen Fakultäten. Mit Blick auf die Kontaktbeschränkungen hatten wir in Mannheim keine Vorwarnzeit. Uns hat die Pandemie im Prinzip mitten im Semester gepackt. Anders als an anderen Unis beginnt unser Semester im Februar und endet Anfang Juni. Die anderen Unis starten das Sommersemester ja erst um die Osterzeit.

Wie geht es nun weiter?

Puhl: Ich denke, wir müssen noch eine ganze Weile mit dieser Situation klarkommen. Wo das Virus herumstrolcht und mit welcher Kraft es vielleicht wieder zurückkommt, das können wir alle nicht abschätzen. Klar ist, es müssen in naher Zukunft dringend gesetzliche beziehungsweise verwaltungsmäßige Entscheidungen getroffen werden.

Nämlich?

Puhl: Die Kultusministerkonferenz hat beispielsweise einen Grundsatzbeschluss gefasst, wonach die Vorlesungszeit im Wintersemester Anfang November losgehen soll. Das wäre für uns in Mannheim die Hölle, weil wir normalerweise Anfang September starten. Wir haben ja zum Glück eine hohe Zahl ausländischer Studierende in Mannheim. Und die wollen an Weihnachten wieder zuhause sein, sich in die dort üblichen Semesterzeiten einfädeln – und nicht noch einmal kommen müssen, um Klausuren zu schreiben. Daher wollen wir dann auch mit den Prüfungen weitgehend fertig sein.

Bei Semesterstart im November würde sich alles nach hinten verschieben?

Puhl: Genau. Wir könnten es mit vielen organisatorischen Veränderungen hinbekommen, dass wir Ende September anfangen. Starten wir aber einen Monat später, sterben unsere Auslandskontakte ab. Das wäre sehr problematisch. Das hätte nicht nur für die Lehre insgesamt Folgen, auch die Wohnungsvermittlung, die das Studentenwerk für ausländische Studierende organisiert, käme unter Druck. Kurzum, ein Semesterstart im November würde unsere Beziehungen ins Ausland nachhaltig schaden.

Könnte es eine Ausnahmeregelung für Mannheim geben?

Puhl: Wir hoffen das. Sicher, die Idee der Kultusministerkonferenz ist noch nicht in Stein gemeißelt. Bisher ist es auch so gewesen, dass Universitäten den Semesterstart selbstständig festlegen konnten. So konnten wir in Mannheim aufgrund unserer Internationalisierung auch die Praxis an internationale Studienzeiten angleichen. Wir hoffen natürlich, dass dies so bleibt. Dann würden wir auch im September starten.

Das bedeutet, Ihnen fehlt im Moment die Planungssicherheit?

Puhl: Ja. Und das hat natürlich Folgen. Es müssen etwa Prüfungszeiten festgelegt werden. Noch ist auch nicht klar, wie Bewerbungsfristen für das kommende Semester und für das Bewerbungsverfahren aussehen. Das wird im Moment immer noch zentral über die Stiftung für Hochschulzulassung geregelt.

Mit welchen Nachteilen müsste die Universität mit Blick auf die Internationalisierung rechnen?

Puhl: Wir haben ungefähr 20 Prozent ausländische Studierende. Es gibt Frauen und Männer, die hier vom ersten bis zum letzten Semester studieren, andere kommen als Austauschstudierende für ein oder zwei Semester. Das hält sich ungefähr die Waage. Aber nehmen Sie die Austauschstudenten. Wie sie, so müssen auch unsere Leute – etwa die Betriebswissenschaftler – für eine gewisse Zeit im Ausland studieren. Das sieht unsere Prüfungsordnung vor. Der damit verbundene Austausch beruht auf Gegenseitigkeit. Können wir keine Studierenden aus dem Ausland aufnehmen, können wir auch keine Studenten aus Deutschland in die Welt schicken. Das bedeutet, wir haben ein vitales Interesse daran, dass Austauschstudenten zu uns kommen.

Noch ist kein Ende der Pandemie absehbar. Wie sehen die Prüfungen in dieser Zeit aus?

Puhl: Mündliche Prüfungen sind relativ einfach zu bewältigen. Etwa durch Video-Chats oder wenn sich die Studenten in einem großen Saal einfinden und Abstand halten können. Aber eine Klausur mit 500 Studenten? Da sind Abstandsregeln kaum umzusetzen. Deswegen laborieren wir mit Online-Prüfungsformen. In solchen Fällen wird keine normale Klausur geschrieben, sondern eine Open-Book-Klausur. Das bedeutet, dass praktisch alle schriftlichen Hilfsmittel zugelassen sind. Die Studenten bekommen Prüfungsunterlagen gesendet und haben einige Stunden Zeit, die Aufgabe zu bewältigen und per E-Mail abzuliefern.

Warum keine Videochats, um ähnliche Bedingungen wie bisher zu simulieren?

Puhl: Dauerpräsenz einzufordern ist schwierig. Immerhin könnten Studenten daheim eine so miese Verbindung in das Internet haben, wie ich (lacht). Die von mir genannten Klausuren werden so gestellt sein, dass Studenten ihr Wissen überprüfbar anwenden müssen. Ein Jurist müsste etwa in einem vorgegebenen Fall die Gesetze vernünftig und lösungsorientiert anwenden. Er muss nur einmal kurz die Aufgabe runter- und die Lösung am Ende wieder hochladen. Das ist technisch viel weniger anfällig als eine Dauerüberwachung beim Schreiben einer Klausur und auch mit Blick auf den Datenschutz unproblematischer. In Mathematik funktioniert eine solche Klausur wiederum nicht unbedingt. Ich habe mir sagen lassen, dass sich in dem Fach fast alles aus dem Internet ziehen lässt. In der Betriebswirtschaftslehre scheinen Open-Book-Klausuren aber gut zu funktionieren.

Sie können so ausländische Studenten in ihren Heimatorten betreuen und prüfen?

Puhl: Wir müssen es aktuell sogar so machen. Viele von ihnen sind nach Ausbruch der Pandemie in ihre Heimatländer abgereist. Wissen Sie, wenn ein Amerikaner 25 000 Dollar bezahlt hat, um in Mannheim ein Semester zu absolvieren, können wir ihn schlecht heimschicken und sagen: Sorry, du hast keine Prüfung. Dann wäre Ärger vorprogrammiert.

Sicher lassen sich zurzeit viele neue Erfahrungen sammeln?

Puhl: In der Tat. Wir wissen mittlerweile, dass wir die Lehre und die Versorgung mithilfe des Internets gut hinbekommen. Der Unterricht läuft über Video-Chats, klar. Aber wir haben etwa auch einen sehr guten Scan-Service für Fachliteratur an der Uni aufgebaut. Benötigt ein Student in Übersee einen ganz bestimmten Aufsatz, wird der bei uns eingescannt und virenfrei an ihn gemailt. Es gibt aber noch viele Fragen. Erst müssen wir das Problem mit den Prüfungen lösen, da sind wir mittendrin. Aber es gibt erste gute Ansätze. Wichtig ist, dass solche Verfahren rechtlich abgesichert werden. Das ist auch eine Aufgabe für die Zukunft. Wir müssen nach meiner Meinung bestimmte Standards in Sachen Datenschutz etwas absenken.

Ein heikles Thema.

Puhl: Zu Recht, ja. Aber es ist klar, dass wir für jede Videokonferenz US-Unternehmen nutzen, was aus datenschutzrechtlicher Sicht hochproblematisch ist. Der sogenannte Patriot Act erlaubt der amerikanischen Regierung etwa Zugriff auf alle Daten, die auf amerikanischen Servern landen. Das sind deutlich andere Standards als bei uns. Wenn wir das bis ins letzte Detail berücksichtigen, können wir keine Video-Konferenzen, also keinen Unterricht und auch keine Prüfungen vornehmen. Also müssen wir die Zügel ein bisschen lockerer lassen.

Wäre das nicht ein Risiko für den Forschungsstandort Deutschland?

Puhl: Ob sich Geheimdienste für alle Studieninhalte interessieren, sei dahingestellt. Aber es gibt Beispiele, wo die Daten natürlich weiterhin auf hohem Niveau geschützt werden müssen. Die Daten und Urheberrechte von Dozenten sowie Studierenden, die sich etwa mit Kryptografie, also mit dem Ver- und Entschlüsseln von Nachrichten, oder auch mit der Entwicklung wirtschaftlich bedeutender Projekte auseinandersetzen, müssen ordentlich geschützt werden. Sie sehen also, wir haben eine Vielzahl von Problemen zu lösen, technischer oder juristischer Natur. Das ist alles nicht einfach.

Die Digitalisierung bietet langfristig Vorteile für die Universitäten?

Puhl: Nicht nur für die Universitäten. Auch in Gesellschaft und Industrie werden die Erfahrungen aus der Pandemie zu Konsequenzen führen. Als einfaches Beispiel könnte man beispielsweise den Flugverkehr nennen. Zwar werden Geschäftsleute weiterhin von Europa nach Shanghai fliegen, aber vermutlich seltener als bisher. Viele Dinge lassen sich auch per Video-Schalte ganz gut lösen. An den Universitäten halte ich die digitale Unterstützung der Lehre für eine gute Sache. Eine gute Mischung aus digitalen Elementen und Präsenz ist das, was wir brauchen. Es wäre gut, wenn wir auf diese Weise Zeit einsparen könnten, die bisher für die reine Wissensvermittlung verwendet wird.

Das müssen Sie mir erklären.

Puhl: Das Wertvollste, was wir in der Universität haben, sind die Dozenten. Sie verschleudern bisher einen beachtlichen Teil ihrer wertvollen Zeit damit, dass sie Wissen reproduzieren, das auch in Büchern zu finden ist. Grob skizziert würde es also für die Wissensvermittlung ausreichen, wenn Studenten sich mit einem Buch oder – angepasst an aktuelle Gewohnheiten – einem Film oder einem Podcast ihrem Studienfach widmen und die Grundlagen lernen. Es wäre aber ein großer Fehler, wenn man auf die Idee käme, man könnte durch die Digitalisierung die Ausbildung an einer Hochschule ersetzen. Das wäre ein rapider Abfall bei der Qualität. Wir brauchen Überzeugung, Vertiefung, Anwendung auf praktische Beispiele und natürlich Möglichkeiten zur Rückfrage und die Diskussion. Diesen wichtigen Bestandteil unserer Arbeit können wir entlasten, wenn wir die Dozenten von der reinen Wissensvermittlung entlasten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.05.2020