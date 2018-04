Anzeige

Das Team des Eine-Welt-Ladens am Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium hat mit seiner fair gehandelte Kleiderkollektion den Publikumspreis des bundesweiten Fairtrade Awards gewonnen – und konnten jetzt ihren Preis in Berlin entgegennehmen. Die Schüler hatten im Vorfeld eifrig die Werbetrommel gerührt (wir berichteten). Über Instagram, Facebook und via Whatsapp wurde der Link für die Abstimmung über den Publikumspreis des Fairtrade Awards 2018 und damit die Idee des fairen Handels rund um Welt verbreitet. 3899 Menschen folgten dem Aufruf und stimmten für den Mannheimer Eine-Welt-Laden.

Schon als die Nachricht in Mannheim Anfang Januar bekannt wurde, reagierten die Schüler freudig überrascht: „Wir hätten nie damit gerechnet, dass wir gewinnen“, freute sich damals Isabel Schönfelder, die den Wettbewerb im Dezember entdeckte und mit der Gruppe trotz Klausurenstress innerhalb weniger Tage die Bewerbung zusammenstellte. „Das war eine ganz spontane Sache. Dass so viele für uns abstimmen, hätten wir nie gedacht“, stimmte ihr Jana Rieb zu.

So konnte gemeinsam mit dem Befair-Team des Johannes-Gutenberg-Gymnasiums Waldkirchen das spannende Wettrennen um den ersten Platz gewonnen werden. Die festliche Preisverleihung wurde in Berlin von Schauspielerin Anke Engelke moderiert. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) versprach in seinen Grußworten sich in seiner neuen Amtszeit weiterhin für den fairen Handel stark zu machen. Auch in den Kategorien Handel, Hersteller und Nachwuchs wurden die Auszeichnungen von Prominenten überreicht.