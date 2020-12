„Wir helfen von Herzen gerne“

Hoher Kostendruck, Mehrausgaben durch die Corona-Pandemie – all das beschäftigt auch die Inter-Versicherungsgruppe. „Aber wir helfen trotzdem gerne, und wirklich von Herzen gerne“, so Vertriebsvorstand Michael Schillinger. Daher überreichte er jetzt eine Spende über 5000 Euro an den „MM“-Hilfsverein für die Aktion „Wir wollen helfen“.

Die Inter ist schon seit fast 20 Jahren ein treuer Unterstützer des „MM“-Hilfsvereins. Als regional verwurzeltes Versicherungsunternehmen wolle sich die Inter bewusst auch in der Region sozial engagieren, unterstrich Schillinger. „Uns ist es wichtig, besonders am Standort gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen“, so der Vertriebsvorstand. Daher unterstützt man gerne die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“, da sie ohne Abzug von Personal- und Verwaltungskosten direkt Menschen in Not helfe, so Schillinger, der als gebürtiger Mannheimer die Arbeit des „MM“-Hilfsvereins schon lange kennt und schätzt: „Da weiß ich, dass es richtig ankommt!“, unterstrich er.

Viele Jahre handelte es sich bei der Inter-Spende für „Wir wollen helfen“ um den – stets kräftig aufgerundeten – Erlös all der Aktivitäten, mit denen sich die Inter-Versicherungsgruppe auf dem Maimarkt präsentierte. Im vergangenen Jahr war die Spende das Ergebnis eines Fitness-Wettbewerbs, den sich Schillinger mit den Inter-Mitarbeitern im firmeneigenen Fitnessstudio im Keller des Verwaltungsgebäudes in der Oststadt lieferte.

Aber Veranstaltungen gab es wegen der Corona-Pandemie nicht, das Fitnessstudio ist geschlossen. „Nicht nur wegen der Abstandsregeln“, erläutert Schillinger: „Derzeit sind 75 Prozent unserer Mitarbeiter im Homeoffice, zu Spitzenzeiten waren es 86 Prozent – dennoch kommen wir bei Kundenanfragen auf eine Erreichbarkeitsquote von 99,6 Prozent“, freute er sich. Doch auch ohne Veranstaltungen habe die Inter an der Tradition festhalten und „Wir wollen helfen“ weiter unterstützen wollen, so Schillinger. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.12.2020