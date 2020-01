„Wir können Wunder vollbringen“

Ein bärtiger Mann steht auf der Geburtsstation der Mannheimer Uniklinik. „Ich muss erstmal eine rauchen“, sagt er leise. Er fährt sich durchs Haar. Seine Hand greift nach einer Tür hinter ihm. Dort hängt ein Schild mit der Aufschrift „Belegt“. Der Mann ist Yahya Yilmaz (kleines Bild). Er ist gerade Vater geworden. Durch seine Haltung wirkt er in dem Moment kleiner, als er wirklich ist. Seine Gesichtszüge sehen angestrengt, aber dennoch weich aus. Gelöst, glücklich. Er lächelt. Es ist ein Lächeln, das man selten so sieht: eine Mischung aus Ungläubigkeit und Glückseligkeit. Hinter der Tür kam vor nicht mal einer Stunde Zeynep Yilmaz auf die Welt. Vater Yilmaz will gleich von seinem neuen Baby erzählen. Doch vor lauter Glück kann er nur stottern: „Also ich habe schon ein Kind, es ist das zweite“, berichtet er. Auf Frage nach dem Geschlecht haspelt er: „Junge, äh, also Mädchen. Ein Mädchen haben wir bekommen“, korrigiert er sich schnell.

Im Entbindungsraum liegt Mutter Meryem Yilmaz auf einem runden Bett. Ihr Gesicht wirkt wie weichgezeichnet. Sie ist erschöpft, aber voller – fast magischer – Ausstrahlung. Sie ist das Glück in Person. Die neugeborene Zeynep ist in ein Tuch gewickelt und liegt auf ihrer Brust. Beide wirken auf eine ganz besondere Art zufrieden. Der Vater ist mit ins Zimmer gekommen. Er tritt auf der Stelle hin und her. Rauft sich die Haare. Dabei blickt er immer wieder zum Bett mit seiner Familie. Mutter und Vater sehen sich an. „Unbeschreiblich“, fasst Mama Yilmaz ihre Gefühle zusammen und schaut auf ihre Tochter. „Schon ich wurde hier geboren“ sagt Papa Yilmaz stolz und grinst.

Hektik vor dem Operationssaal

Während es in diesem Zimmer ruhig ist, herrscht auf dem Flur im Neonlicht Hektik. Hebammen in weißen Kitteln hechten vorbei. Eine schiebt einen Brutkasten durch den Korridor. Sie läuft schnell. Schläuche hängen an der Seite heraus, Plastikfolie raschelt im Fahrtwind. Pflegerinnen fahren ein Bett mit einer jungen Frau aus dem OP. Ihr Haar ist zurückgebunden. Sie wirkt vollkommen entkräftet. Ihr Gesicht ist fahl. Ihr Blick voller Sorge. Über ihrem Mund sind rote Abdrücke einer Sauerstoffmaske zu erkennen.

Arzt Maximilian Kohler betritt den Raum. Der junge Mann mit der Hornbrille hat eben ein Baby per Kaiserschnitt geholt. Das Frühchen wurde jetzt in den Brutkasten verlegt, erklärt er. Während er spricht, ist seine Atmung noch schnell. Seine Augen glänzen. Seine Gesichtshaut ist gerötet, als er geduldig Medizin-Fachbegriffe zum vorangegangenen Eingriff erklärt. Aber seine Blicke sagen alles über den fragilen Zustand des Kindes, das nun intensivmedizinisch betreut wird.

Die Uniklinik Mannheim ist eine sogenannte Level-1-Klinik für Frühgeborene. Hier werden sie in einem Zentrum, das den höchsten Anforderungen entspricht und auf Risikoschwangerschaften spezialisiert ist, versorgt. Werdende Mütter, die zum Beispiel wissen, dass ihr Kind zu klein ist oder eine Fehlbildung hat, kommen auch vorsorglich nach Mannheim. „Wir können Wunder vollbringen“, sagt Arzt Kohler.

Irena Popovic (kleines Bild links) ist gemeinsam mit ihrer Kollegin Valerie Rebmann (rechts) eine der Hebammen auf Station. Sie sind ein eingespieltes Team. „Dieses Weihnachten hatten wir gemeinsam Dienst“, sagt Rebmann, und ihre Augen strahlen. Denn geboren wird immer, ohne Rücksicht auf Uhrzeit oder Feiertage. Beide Hebammen tragen die Haare aus dem Gesicht. Sie wirken bestimmt, aber sympathisch, als sie in der Kaffeeküche Zeit für ein Gespräch haben. Und kompetent. „Wir ernähren unsere Seele von dieser Arbeit – ich weiß nicht, ob Sie verstehen können, was ich meine“, sagt Popovic und lehnt sich am Tisch vor. „In unserem Beruf ist es so, dass wir uns das Vertrauen der Frauen in einer ganz kurzen Zeit verdienen“, sagt sie. Sie beschreibt die außergewöhnliche Lage, bei der Frauen ihnen im Moment des Gebärens ihr gesamtes Vertrauen geben. „Keine Geburt ist wie die andere“, fasst Popovic zusammen. Rebmann nickt.

Einige Stockwerke höher ertönt ein gleichmäßiges Piepen. Auf der Kinderintensivstation kümmert sich Regina Zoth um die Kleinsten. Sie werden hier auch beatmet. Die stellvertretende Stationsleiterin sagt, die Dankbarkeit der Eltern nach Genesung sei unbeschreiblich. „Aber es bricht einem das Herz, wenn wir manchmal, trotz aller Experten und Technik, nicht helfen können.“ Sie fügt hinzu: „Doch wenn die Eltern – auch wenn wir das Kind nicht retten konnten – zu mir kommen und sagen: Es war so wichtig und schön, dass ihr uns begleitet habt, dann kriege ich eine Gänsehaut,“ sagt die grauhaarige Pflegerin, hebt den Arm und streicht sich über den nackten Unterarm. Zoth wird auch an diesem Tag die Station verlassen und dabei in Gedanken bei den Kleinsten sein. So wie auch die Hebammen Popovic und Rebmann: „Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, da tauschen wir uns nach Schichtende aus, erzählen, wie der Zustand der Kleinen und der Mama ist – und wie es weiter ging“, sagt Rebmann. Denn beim Team der Geburtsstation der Uniklinik ist auch nach Feierabend nicht Schluss – ihre kleinen Erdenbürger nehmen die Mitarbeiter im Herzen mit nach Hause. Tag für Tag.

