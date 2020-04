„Wir kommen mit blauem Auge davon“

Thomas Viering führt als selbstständiger Filialleiter den Rewe-Supermarkt in Q 6/Q 7. Im Interview spricht er über Panik bei Kunden, komplizierte Lieferketten und furchtlose Mitarbeiter.

Herr Viering, haben Sie Klopapier, Mehl und Hefe zu Hause?

Thomas Viering: (lacht) Ich habe seit Beginn der Corona-Krise noch nicht einmal etwas kaufen müssen. Ich hatte mich nicht vorbereitet, aber bei mir war nie Notstand.

Aber Sie sitzen ja auch an der Quelle!

Viering: Ja, das stimmt. Aber es ist auch so, dass wir in unserem Markt jeden Tag alles bekommen.

Viele Menschen erleben das anders. Die haben in Läden mitunter mehrere Wochen kein Klopapier gesehen.

Viering: Wir haben ganz viele Stammkunden, die arbeiten. Denen legen wir ein Päckchen zurück. Klar haben wir nachmittags auch mal Kunden, die nach Klopapier fragen.

Sie sind Diplom-Kaufmann und arbeiten seit Jahren als Filialleiter. Was haben Sie über Kundenverhalten, Lieferlogistik und Marktmechanismen in den vergangenen Wochen gelernt, was Sie vorher noch nicht wussten?

Viering: In der Logistik haben wir gelernt, wie stark der europäische und der internationale Markt sowie der Lieferverkehr zusammenhängt – und wie abhängig wir dann doch davon sind. Wir haben keinen Versorgungsnotstand. Aber man merkt bei gewissen Produkten, dass die ganz woanders hergestellt werden. Wir sind hier zum Glück in einem großen Verbund, der flexibel reagieren kann und auch mal einen Lieferanten woanders auftreibt. Bei Mehl oder auch Nudeln mussten die Kollegen im Einkauf in den vergangenen Wochen schon ganz schön innovativ sein, um die notwendigen Mengen irgendwo herzubekommen.

Und das Kundenverhalten?

Viering: Die Panik, die da um sich gegriffen hat, habe ich auch nicht für möglich gehalten. Am Ende ist der Mensch sich doch selbst der Nächste. Wir hatten bei uns meist geordnete Verhältnisse, aber auch zwei, drei Tage, an dem viele Kunden ihre persönlichen Bedürfnisse über die des Gemeinwohls gestellt haben. Grundsätzlich habe ich aber bei Abgabebeschränkungen sehr viele verständnisvolle Kunden wahrgenommen, vermutlich weil wir viele Stammkunden haben. Von Kollegen habe ich gehört, dass es dort sehr viel extremer war.

Hat Sie etwas besonders überrascht in den vergangenen Wochen?

Viering: Wir kennen ja diese extremen Peaks aus dem Oster- und Weihnachtsgeschäft. Diese gewisse Panik, die vor solchen Ereignissen auftaucht, ist für uns nicht vollkommen neu – zum Beispiel, wenn wir an Heiligabend keine Nikoläuse mehr haben. Ich denke eher, dass der eine oder andere seine Mitarbeiter neu kennengelernt hat. Das ist für viele die große Überraschung gewesen. Durch die Gesundheitsbedrohung könnten Mitarbeiter ja sagen, sie bleiben zu Hause. Über diese Dinge haben wir mehr gesprochen als über ausverkaufte Waren.

Was haben Sie mit Ihren Mitarbeitern konkret besprochen? Was war für Sie da neu?

Viering: Neu waren die ganzen Hygieneregeln, die wir einhalten. Es steht mir eigentlich nicht zu, aber trotzdem habe ich meinen Mitarbeitern gesagt, dass sie sich auch in ihrer Freizeit vor den Gefahren schützen. Wenn ein Mitarbeiter sich mit dem Coronavirus infiziert, ist das natürlich der Alptraum für jeden Marktleiter. Was passiert dann mit dem Markt? Noch vor der Allgemeinverordnung haben wir die Kassen mit Plexiglasscheiben abgetrennt. Wenn ein Mitarbeiter gesagt hätte, er habe Angst, hätte er zu Hause bleiben können. Bei einigen Betrieben haben sich viele Mitarbeiter abgemeldet. Vielleicht weil das Teamgefüge nicht so gut ist oder sie sich ungerecht bezahlt fühlen.

Und bei Ihnen?

Viering: Das war bei uns nicht so. Meine Mitarbeiter haben das vielleicht auch nicht als so extrem wahrgenommen, weil wir keine Überstunden aufgebaut haben. Es musste keiner auf seinen freien Tag oder geplanten Urlaub verzichten.

Jeder Kunde sieht, was sich in Supermärkten alles geändert hat. Was läuft hinter den Kulissen anders?

Viering: Die Schutzmaßnahmen gelten natürlich nicht nur für Kunden, sondern auch für Mitarbeiter. Wir desinfizieren deshalb täglich alle Kontaktstellen. Die Flexibilität bei den Marktleitern ist erhöht, weil manche Märkte auch sonntags beliefert werden.

Die Menschen kaufen momentan größere Mengen als sonst. Würden Sie sich zu den Gewinnern der Corona-Pandemie zählen?

Viering: Als Gewinner fühle ich mich nicht. Ich empfinde das so, dass wir aktuell mit einem blauen Auge davongekommen sind. Bei uns in der Innenstadt ist das Mittagsgeschäft eingebrochen, weil die Büros und Geschäfte geschlossen sind. Das Geschäft ist weg, zum Beispiel haben wir die Salatbar geschlossen. Die Mitarbeiter sind aber trotzdem da. Ich weiß nicht, ob man in der Situation generell von Gewinnern sprechen kann. Jedes Unternehmen ist mit negativen Konsequenzen konfrontiert. Auch ein Medizinhersteller wird nicht nur jubeln.

Was nehmen Sie aus der Situation mit – für Sie persönlich und beruflich?

Viering: Ich bin glücklich, dass ich mich auf meine Mitarbeiter verlassen kann. Das zeigte sich auch in den Wochen, als wir 40 Prozent mehr Umsatz hatten. Das bedeutet für mich beruflich: Ich habe ein stabiles Gerüst und kann eventuell auch mal mehr als einen Markt betreiben.

