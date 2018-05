Zauberhafte Stelzenwesen: das Duo „Juxart“ bei der Eröffnung des Stadtfests auf den Planken. © Tröster

Mannheim.„Hört mol her, Klää und Groß, in Mannem is was los!“ Stephan Ullmann hat den Song eigens für dieses Wochenende, für das Stadtfest geschrieben. „Mir gehe uff die Gass, mir hawwe ganz viel Spaß, alles steht parat, wir machen Party im Quadrat“ – was der Sänger und Produzent, bekannt als Juror der Kinder-Casting-Show „Dein Song“, anstimmt, trifft auch gleich zu: Viele Kinder klatschen zu seiner

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3839 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.05.2018