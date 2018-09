„Wir packen gemeinsam an“

Sie gilt immer noch als Exot, obwohl sie sich selbst gar nicht so sieht: Nicole Dudziak. Von den 668 Ortsverbänden des Technischen Hilfswerks (THW) in ganz Deutschland werden gerade mal 20 von Frauen geführt –Mannheim zählt weiter dazu und ist der einzige in Baden-Württemberg. Einstimmig wurde Dudziak von den Führungskräften des Ortsverbands jetzt schon zum zweiten Mal als Ortsbeauftragte, wie

...