Um sechs Uhr geht’s los

Viel Wasser und noch mehr Sonnencreme, laute die Devise der drei Arbeiter. Um sechs Uhr morgens fangen sie an zu arbeiten. Dann, wenn die Hitze noch nicht ganz so unangenehm sei, schaffen Hodzic und seine Kollegen am meisten. Später, mit fortlaufender Arbeitszeit und vor allem immer weiter steigenden Temperaturen „lässt die Konzentration nach“, erzählt einer ihrer Kollegen, der etwas weiter unten auf den Planken arbeitet, seinen Namen aber nicht nennen möchte. „Wir schwitzen für Mannheim“, sagt er, ehe er in seinen Lastwagen steigt, Asphalt wegfährt und dann – gegen 16.30 Uhr nach knapp zehneinhalb Stunden schweißtreibender Arbeit in brütender Hitze – Feierabend machen will.

Ob er an einer Eisdiele halte, wisse er noch nicht. An einer solchen steht Cansu Ayaz und bestellt zwei Eiskugeln in der Waffel: Vanille und Stracciatella. Ehe sie sich auf eine der Steinplatten vor einer Grünanlage auf jenem Paradeplatz setzt, auf dem Koch, Fronius und Hodzic noch immer arbeiten, tropft die schmackhafte Abkühlung bereits. „Mein Eis schmilzt direkt“, lacht sie. Kein Wunder: Einen der sowieso schon wenigen Schattenplätze kann sie nicht mehr ergattern. Die sind alle weg.

Vor Herausforderungen stehen auch Seniorenheime. In diesen Tagen greife ein „Hitzestandard“, erklärt Stephanie Czyborra, Pflegedienstleiterin des Seniorenzentrums Rheinauer Tor auf der Rheinau. Die Altenpfleger lüften die Zimmer der Senioren bereits am Morgen, anschließend werden die Rollläden heruntergelassen. Vor allem die oft vernachlässigte Flüssigkeitsaufnahme sei ein Problem. „Wir animieren die Bewohner spielend zum Trinken“, führt Stephanie Czyborra aus. Eineinhalb bis zwei Liter Flüssigkeit am Tag empfiehlt die Altenpflegerin. Insbesondere Demenzkranke seien gefährdet, da sie die Temperaturen und die Reaktionen ihres Körpers oft nicht einschätzen können.

Oberkörperfrei verboten

Am Wasserturm arbeitet derweil Nikolai Offenloch. Im Fachbereich Umwelt kümmert er sich unter anderem um die Pflege der Grünflächen. Dementsprechend arbeitet auch er oft draußen. Spürt die Hitze. Beim Pflanzen. Beim Gießen. Beim Säubern des Rasens. Immer. Doch in diesen Tagen enorm. „Das ist brutal dieses Jahr“, erzählt er im breitesten Mannheimer Dialekt. Nicht nur, dass der Asphalt reflektiere. „Wenn wir am Straßenrand Grünflächen beschneiden, bekommen wir auch noch die Hitze der vorbeifahrenden Lastwagen ab.“

Oberkörperfrei darf Offenloch als städtischer Angestellter nicht arbeiten. Wie die Bauarbeiter schwört auch er stattdessen auf Sonnencreme und viel Mineralwasser. Fast sehnsüchtig blickt er trotzdem auf die Wasseranlage vor dem Wasserturm. Dort, wo gerade ein kleiner Junge und seine Großmutter ihre Füße ins Wasser strecken, wäre Offenloch jetzt auch gerne.

Geringe Zusatzkosten

„Bei Temperaturen über 25 Grad bekommen Mitarbeiter so viel Wasser gestellt, wie sie brauchen“, teilt die Stadt mit. Auch andere Entgegenkommen seien möglich: So können etwa Touren für die Müllbeseitigung früher begonnen werden.

Mehrkosten entstehen wegen der Hitze kaum. Die Kosten für die Hilfe bei der stärkeren Bewässerung der Grünanlagen durch Fremdfirmen seien in der Budgetplanung enthalten, erklärt Kevin Ittemann von der Stadt. „Lediglich für den höheren Wasserverbrauch fallen Mehrkosten an, die derzeit jedoch noch nicht beziffert werden können.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.07.2018

