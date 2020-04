Wir sehen uns wieder!

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs bekam meine Großmutter die Aufforderung, ihr Heimatland innerhalb von 24 Stunden zu verlassen. Dafür sollte sie sich zu einem Sammelpunkt begeben, an dem ein Zug abfahren und die Insassen „nach Westen“ bringen würde. Die Habseligkeiten waren lange schon gepackt. Zu wenig für einen neuen Anfang in der Fremde und doch viel mehr, als Geflohene oder Vertriebene heute dabei haben. Die Aufforderung, dass alle Deutschen, die nicht als Spezialisten im neuen Staat gebraucht wurden, das Land verlassen müssten, war schon eine Weile bekannt.

Die Tochter meiner Großmutter hatte versucht, die Abreise aufzuschieben, und arbeitete deshalb als Krankenpflege-Helferin in einem Notkrankenhaus. Nun war klar, dass ihre Mutter nicht wegen der erwachsenen Tochter bleiben konnte. Aber wie sollte sie die innerhalb von 24 Stunden erreichen, um sie noch einmal zu sehen? Und selbst wenn das gelänge, würde sie das Krankenhaus verlassen und ebenfalls reisen können? Oder wären die beiden auf unabsehbare Zeit getrennt?

Nachdem alles versucht war, ihre Tochter zu erreichen, nahm meine Großmutter die letzten vorhandenen Lebensmittel, rührte einen Teig und backte einen Kuchen, einen Guglhupf. Als der Kuchen ausgekühlt und verpackt war, verließ sie das Haus – abschließen war verboten – und ging zum Bahnhof. Aus verschiedenen Orten wurden Menschen zu einem Treffpunkt gebracht, an dem der endgültige Transport zusammengestellt wurde.

Ein geteilter Kuchen als Schatz

Und dort, wartend zwischen Menschen und Gepäckstücken stand die Mutter plötzlich ihrer Tochter gegenüber. Die Patienten und Pflegerinnen des Krankenhauses waren für denselben Transport eingeteilt worden. Nachdem die beiden sich umarmt und ein wenig geweint hatten, öffnete die Mutter ihre Tasche, holte das Leinentuch mit dem Kuchen heraus und teilte ihn. Auf dem Boden sitzend feierten die beiden Frauen lachend und weinend ihr Wiedersehen und teilten das Gebäck mit denen, die um sie herum saßen. Die Fahrt in einem Viehwaggon und die ersten Jahre danach waren schwer. Dennoch blieb die Erzählung vom Wiedersehen und dem geteilten Kuchen ein Schatz in unserer Familie.

Zurzeit fühlen wir die Sehnsucht nach lieben Menschen und nach frei zu entscheidenden Reisezielen deutlich. Doch unser Wiedersehen ist gewiss, gewiss wie die Tatsache, dass wir wieder gemeinsam am Tisch sitzen werden. Beides wird in der ersten Zeit nicht alltäglich, sondern kostbar sein. Die biblische Lesung von Ostermontag (Lk 24,13-35) erzählt Ähnliches: Zwei sind unterwegs und vermissen ihren Freund und Lebensmeister. Er schließt sich ihnen an, teilt den Weg, teilt Sorgen und Gespräche und lässt sich erkennen als sie Brot miteinander teilen.

Auf dem Bild, das wir im Krankenhaus zu Ostern verteilten, ist dieser Dritte nur in Umrissen erkennbar. Er wendet sich den beiden anderen mit einem kleinen Abstand zu, er scheint intensiv zu hören und wird auf der „hörenden“ Seite deutlicher sichtbar. So kann es sein – Zuhören geht schon jetzt. Einander sehen und Gebackenes teilen wird wieder möglich. Die Oster-Erfahrung reicht so in diesem Jahr weiter in den Alltag hinein. So soll es sein.

Irene Wimmi

von der Seelsorge im

Diakonissenkrankenhaus

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.04.2020