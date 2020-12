„Wir sind auf Abruf bereit“

„Es war an allen drei Abenden bis auf sehr wenige Einzelfälle alles ruhig“, bestätigt Jennifer Yeboah, Quartiermanagerin in der Neckarstadt-West. Die Kräfte von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst (KOD) würden derzeit ausreichen, um alles im Blick zu halten und die Einhaltung der nächtlichen Ausgangssperre zu kontrollieren. Flankierende Maßnahmen seitens des Quartiermanagements seien nicht notwendig.

Yeboah: „Selbstverständlich sind wir auf Abruf bereit, hier nochmals zu unterstützen.“ Tobias Vahlpahl, Leiter der Koordinierungsstelle Quartiermanagement im Rathaus, äußert sich ebenfalls zufrieden. Unterwegs mit der Polizei hat er den Eindruck gewonnen, dass die Menschen sich an die Maßnahmen halten würden. Man werde auch weiterhin auf allen Kanälen in die Anwohnermilieus hinein kommunizieren. Vahlpahl: „Den Eindruck, dass es spezielle Gruppen gibt, die systematisch die Maßnahmen missachten würden, teilen wir nicht.“

In der Tat zeige die Polizei, auch in Zivil, deutlich Präsenz: „Doch alles nützt nichts, wenn tagsüber Straßenbahnen und Läden voll sind, Leute keine Masken tragen und in Wettbüros Tee in Gläser ausgeschenkt wird“, sagt Maik Rügemer vom Netzwerk Wohnumfeld in der Neckarstadt.

Er beobachtet immer wieder Verstöße und ist der Meinung, dass im Stadtteil eine generelle Maskenpflicht eingeführt werden sollte. Außerdem: „Was ist eigentlich mit Silvester?“ Schon jetzt werde bereits auf Spielplätzen geböllert, hat er beobachtet. Rügemer fordert von der Politik, dafür zu sorgen, dass sich am Jahresende nicht Menschenmassen auf der Straße zum Feiern treffen. Diese Entscheidung müsse bald getroffen werden, fordert er.

Zu wenig Kundschaft

Langeweile herrscht während der nächtlichen Ausgangssperren in den Tankstellen der Stadt. „Wir haben viel weniger Kundschaft als in normalen Zeiten“, sagt beispielsweise der Pächter einer Jet-Tankstelle, der seinen Namen nicht in den Medien lesen möchte. Es lohne sich nicht aufzulassen, aber der Konzern gebe das so vor.

Das ist bei einer anderen Marke genauso. „Der Konzern will, dass offenbleibt“, bestätigt der enttäuschte Pächter einer Tankstelle, die an einer vielbefahrenen Stadtausfahrt liegt. Insgesamt habe er in der Zeit der Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr jeweils rund 70 Kunden pro Nacht gehabt. Was nach einer akzeptablen Menge klinge, sei viel zu wenig; zumal fast alle Kunden – die meisten auf dem Weg von oder zur Arbeit – lediglich einen Kaffee oder ein Brötchen kauften. Schon in normalen Zeiten verkaufe er nachts wenig Sprit, weil die Kundschaft eben wisse, wann es billiger sei.

„Derzeit fressen die Betriebs- und Personalkosten die wenigen Einnahmen auf“, bilanziert der Pächter. Er möchte weder seinen noch den Namen des Konzerns nennen.

