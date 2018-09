„Wir sind Marathonläufer“

Dario Fontanella erinnert sich an den „Jahrhundertsommer“ von 2003. Dieses Jahr sei eine „Kopie“ davon, es fühle sich „genau so“ an wie damals. Das schöne Wetter freut den Inhaber der Eismanufaktur Fontanella sehr, da es die Menschen in die Stadt treibe und somit auch in seine Filiale. Gerade weil der Verkauf von Januar bis März diesen Jahres nicht so gut gelaufen sei wie im Vorjahr, würden das die Sommermonate ausgleichen. Jedoch sei das schöne Wetter nicht zwingend proportional zum Umsatz, so Fontanella. „Viele Leute kommen zwei bis drei Mal pro Woche zu uns. Wenn es dann aber dauerhaft so heiß ist, kommen sie nicht siebenmal, sondern vielleicht einmal mehr.“ Ähnlich sei es an extrem kalten Tagen.

Der Umsatz der Eisdiele würde sich jedoch nicht nur in der Jahresmitte beschränken, sondern sei auf das gesamte Jahr verteilt zu sehen. „Wir sind schließlich keine Sprinter, sondern Marathonläufer“, so der Eishersteller.

An besonders heißen Tagen würden vor allem viele Joghurteissorten oder Sorten mit Zitrusfrüchten gegessen, da der Körper bei Hitze mehr nach sauren Nahrungsmitteln verlange. Auch Fruchteis gehe gut. Die Qualität des Eises würde unter der Hitze nicht leiden, denn „bei uns wird täglich produziert“. So könne der Bedarf flexibel an die Nachfrage angepasst werden. Und sobald das Eis in den Händen der Kunden sei, würde es zwar schon schmelzen. Jedoch sei man ja immer noch schneller mit dem Essen, meint Fontanella.

