„Wir suchen bis zu sechs Monate lang“

Monat für Monat ist es das gleiche Bild: Wenn Ulrich Manz, der Chef der Arbeitsagentur, bei der Vorstellung der aktuellen Arbeitmarktzahlen auf das Thema freie Stellen zu sprechen kommt, muss er gebetsmühlenartig denselben Satz wiederholen: „Sehr stark nachgefragt sind einmal mehr Fachkräfte aus dem Bereich der Pflegeberufe.“ Aktuell sind es mehr als 400 allein in Mannheim, und es wird in Zukunft immer schwerer, den steigenden Bedarf zu decken. 2030 werden deutlich über drei Millionen Menschen deutschlandweit auf Pflege angewiesen sein, über 400 000 Mitarbeiter werden dann in Krankenhäusern, Altenheimen oder Reha-Einrichtungen fehlen, rechnen die Statistiker vor. „Wir können dieser Entwicklung nicht einfach zusehen“, sagt Ute Weihrauch, die am Klinikum für diesen Bereich zuständig ist. Ihr Haus beteiligt sich daher an der Messe „Sozial steht mir“ am 23. Oktober in der Abendakademie (U 1). Sie spricht Schüler, aber auch Wieder- und Quereinsteiger an, um sie für eine Ausbildung oder eine Karriere auf diesem schwierigen, gesellschaftlich aber enorm bedeutenden Berufsfeld zu gewinnen. „Sozial steht mir“ haben die Agentur für Arbeit und die Metropolregion im vergangenen Jahr erstmals gemeinsam aus der Taufe gehoben. „Ein voller Erfolg“, sagt Manz über das Messe-Debüt – „den wollen wir jetzt fortschreiben“.

Mehr als 300 Auszubildende

„Wenn wir aktuell eine speziell ausgebildete Fachkraft für unser Haus suchen, dann müssen wir bis zu einem halben Jahr warten, um die Stelle zu besetzen.“ Ein „Zeitspiel“, mit dem Ute Weihrauch die angespannte Situation auf dem Markt verdeutlicht. Selbst ausbilden, selbst weiterbilden heißt daher schon lange die Devise in Krankenhäusern, im Klinikum lernen derzeit mehr als 300 junge Frauen und Männer einen der Pflegeberufe. Doch auch diese Bewerber muss man freilich erst einmal finden.

„Wir sprechen Schulabgänger an“, beschreibt Manz die Zielgruppen der Messe, „aber eben auch Menschen, die sich den Wiedereinstieg in den einstmals erlernten Beruf vorstellen können, oder solche, die sich als Quereinsteiger qualifizieren wollen.“ Den ganzen Tag über stehen am Dienstag, 23. Oktober, in der Abendakademie in U1 an den diversen Ständen der Arbeitgeber aus diesem Bereich – etwa das Klinikum, das Speyerer Diakonissenkrankenhaus, die Caritas oder der avendi Senioren Service – nicht nur Menschen als Gesprächspartner zur Verfügung, die solche Ausbildungen selbst durchlaufen haben und den Alltag in Krankenhäusern oder Pflegeheimen aus dem Effeff kennen. Auch Auszubildende sind dabei, um ihre möglicherweise künftigen Kollegen für den Einstieg in den Beruf zu motivieren. „Dieses direkte Gespräch ist entscheidend“, sagt Markus Gomer, Leiter des Bereichs Bildung, Gesundheit, Arbeitsmarkt bei der Metropolregion, der die Messe finanziell unterstützt. „Das lässt sich nicht durch digitale Angebote ersetzen.“

Ute Weihrauch kann ihm da nur voll und ganz beipflichten: „Schauen Sie, es geht dabei doch nicht nur um Ausbildungsinhalte, Anforderungen oder Aufstiegsperspektiven. Dem direkten Gegenüber wird hier eben auch vermittelt, wie man sich fühlt in einem sozialen Beruf, wie viel man zurückbekommt von den Menschen, mit denen man tagtäglich in so engem Kontakt steht, denen man hilft.“Und auch der Verdienst sei gar nicht so schlecht wie oft kolportiert, sagt Manz. „Eine ausgebildete Krankenschwester verdient als Einstiegsgehalt etwa knapp über 2700 Euro brutto“, präzisiert Ute Weihrauch, „hinzu kommen allerdings noch die die Zulagen für Schichten oder Nachtdienste, das können nochmal bis zu 1000 Euro brutto sein“.

Anerkennung fehlt

Rund 1000 Besucher hatte die Messe-Premiere im vergangenen Jahr, „mehr als 500 haben sich mit gezielten Fragen an die Aussteller gewandt, etliche sogar direkt Vorstellungsgespräche vereinbart“, berichtet der Agenturchef. Doch nicht allein darum gehe es ihm, versichert Manz: „Diese Messe soll auch einen Beitrag dazu leisten, dass die Menschen in sozialen Berufen von unserer Gesellschaft die Anerkennung bekommen, die sie verdienen.“

